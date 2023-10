Festival Gastronomia das Estações realiza edição de primavera

687

Evento será realizado em homenagem à primavera (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Festival Gastronomia das Estações está de volta no domingo, 29 de outubro, para sua edição de primavera. A feira será realizada na quadra do Colégio Arnaldo, na região centro-sul de Belo Horizonte, a partir das 10h.

“O evento nasceu com a ideia de ocupar espaço no segmento cultural, gastronômico e de entretenimento de Belo Horizonte, uma vez que a nossa capital é conhecida pela deliciosa e tradicional culinária”, revela Mariana Nunes, organizadora do Gastronomia das Estações.

A primeira edição do Gastronomia das Estações foi a de inverno, que aconteceu em agosto, na praça Marília de Dirceu e contou um público aproximado de 2 mil pessoas.

“Cada edição do Gastronomia das Estações é representada por uma estação do ano e é apresentada ao público levando consideração a harmonização de sabores, cores e aromas que só a gastronomia mineira proporciona”, destaca Mariana.

Com uma programação musical e espaço kids o festival é uma programação para toda a família. Os visitantes poderão, também, apreciar uma variedade de quitutes divididos em 10 barraquinhas:

Acarajé da Lu - acarajés

Estação comida de rua- quibes, pastel de angu, enrolados e outros salgados

Delícias de minas - pipocas, geladinho.

Macena iguarias - porções de carnes, como pernil, linguiça, mandioca frita e outros

100 massas caseiras - massas variadas

Gastrô pastelaria - pastéis em variados sabores

Pizzas Sur - pizzas doces e salgadas

Se achegue café - bolos e doces

Ribeiro Fiorentini - queijos artesanais

Bia Flor de Cor - decoração com flores desidratadas

Os ingressos para a feira estão disponíveis no Sympla. Até o meio-dia a entrada é gratuita, após esse horário as entradas estão a partir de R$ 10.

Serviço

Festival Gastronomia das Estações - Primavera

Quadra do Colégio Arnaldo - Praça João Pessoa, 200 - Funcionários

Domingo, 29 de Outubro

10h às 18h

Ingressos gratuitos até 12h, a partir de 10h após esse horário

@gastronomiadasestacoes

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.