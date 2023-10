Festival Botecar será realizado pela 1ª vez depois da pandemia

687

7ª edição do Botecar começa no dia 31 de outubro (foto: Pádua de Carvalho/Divulgação)

Com a promessa de movimentar a gastronomia belo-horizontina, o Botecar conta com a participação de 37 botecos, do dia 31 de outubro a 30 de novembro. A 7ª edição marca a volta do festival após a pandemia, que teve sua última realização em 2019.

“Pretendemos trazer de volta aquele ambiente familiar encontrado nas mesas dos botecos de Belo Horizonte. Esperamos um público ávido pelo retorno às ruas. Vamos encher os bares participantes de pessoas prontas a comemorar nossa hospitalidade e nossa mineiridade no cardápio mais que acolhedor”, revela o organizador do festival, Antônio Lúcio Martins.

A mineiridade foi o tema escolhido para os pratos. Cada boteco deverá elaborar seu tira-gosto sem restrições, com os preços entre R$ 30 a R$ 40. O objetivo é valorizar a culinária de boteco de raiz, reforçar a identidade da cidade como a capital nacional dos botecos e homenagear a riqueza e a diversidade da culinária tradicional.

“Vamos pesquisar a nossa história, nossas festas religiosas, a evolução da nossa gastronomia, partindo da famosa cozinha dos tropeiros, passando pela cozinha das fazendas, pelas influências dos nossos imigrantes, chegando aos tempos atuais com a moderna cozinha mineira”, incentiva Antônio.

O público poderá eleger o melhor boteco, considerando critérios como sabor do tira-gosto, temperatura da bebida, ambiente e atendimento. O voto popular será registrado por meio de um QR code, disponibilizado nos botecos, e direcionado para a plataforma de votação digital. A nota do público representará 50% do total de votos, na apuração final.

A outra metade da avaliação será feita por um júri especializado. A apuração dos votos será auditada por empresa especializada. A divulgação do resultado acontecerá em uma cerimônia de premiação fechada para convidados.

Serviço

7ª Edição Festival Botecar

31 de outubro a 30 de novembro

festivalbotecar.com.br @festival_botecar

*Estagiária sob supervisão do subeditor Edu Oliveira