Rabo de galo: coquetel com gelo, cachaça e vermute ganha concurso em BH

Primeira edição do Concurso Regional Rabo de Galo vai escolher quem representará Minas na disputa nacional (foto: Leo Lima/divulgação)

Coquetel que leva apenas três ingredientes – gelo, cachaça e vermute –, o Rabo de Galo vai movimentar o Mercado Novo em 3 de agosto, com a primeira edição do Concurso Regional Rabo de Galo. Promovido pela ANPAQ e pela Cachaçaria Lamparina, a seletiva irá escolher qual será o representante mineiro do concurso nacional, que será realizado em São Paulo. Na disputa pelo título em Minas Gerais, Albert Coelho dos Santos, Victor Barbosa Quaranta, Conrado Salazar Brandão, Filipe Brasil, Cássio Batista da Silveira, Jasmine Gomes, Vinicius Guimarães, Lucas Guimarães Barcelos, Raphael Silva Balinhas, Alexandre Loureiro, Jocássia Coelho, Rafael Linhares, Marcela Cristine e Bruna Leão. Coquetel que leva apenas três ingredientes – gelo, cachaça e vermute –, o Rabo de Galo vai movimentar o Mercado Novo em 3 de agosto, com a primeira edição do Concurso Regional Rabo de Galo. Promovido pela ANPAQ e pela Cachaçaria Lamparina, a seletiva irá escolher qual será o representante mineiro do concurso nacional, que será realizado em São Paulo. Na disputa pelo título em Minas Gerais, Albert Coelho dos Santos, Victor Barbosa Quaranta, Conrado Salazar Brandão, Filipe Brasil, Cássio Batista da Silveira, Jasmine Gomes, Vinicius Guimarães, Lucas Guimarães Barcelos, Raphael Silva Balinhas, Alexandre Loureiro, Jocássia Coelho, Rafael Linhares, Marcela Cristine e Bruna Leão.





TRANSFORMAÇÃO

GAMES E AUDIOVISUAL





LEIA MAIS 04:00 - 30/07/2022 Transferência da AML para Ouro Preto marca 100 anos de "Revista"

04:00 - 29/07/2022 Conheça os bastidores da peça teatral mineira que está em cartaz há 24 anos

04:00 - 28/07/2022 Dono do sétimo melhor restaurante do mundo estará em Tiradentes À frente da Casa dos Quadrinhos – Escola Técnica de Artes Visuais e Digitais e da produtora Ghost Jack Entertainment, Cristiano Seixas acaba de retornar a BH com novidades para os seus negócios. O roteirista e quadrinista esteve no Big Festival, em São Paulo, considerado o maior evento de lançamento de games da América Latina, e no Kidscreen Summit, em Miami, reconhecido como a feira mais importante da indústria de entretenimento infantil. Por lá, Seixas comprovou a transformação do mercado de games e audiovisual, e aproveitou para se reunir com profissionais e empresas dos setores, como a Epic Games – uma das maiores de software, games e produção digital do mundo – para novos projetos. “Analisando o que o público tem buscado consumir do mercado de games e entretenimento infantil e as últimas tecnologias de produção, percebo que demos um salto de

10 anos nestes últimos dois anos”, descreve Cristiano Seixas.

ARTERIO

MINEIROS NO FOCO





Vinte e oito artistas de Belo Horizonte foram selecionados para o Prêmio FOCO, destinado a artistas visuais brasileiros com até 15 anos de carreira, realizado pela ArtRio e pelo Instituto Cultural Vale. Foram recebidas 551 inscrições, vindas de 104 cidades brasileiras. Pela primeira vez, irá selecionar seis artistas em uma mesma edição, que terão residência e a obra apresentada no estande do Prêmio na ArtRio 2022. A feira acontecerá na Marina da Glória, de 14 a 18 de setembro, e também na plataforma digital. As residências parceiras do Prêmio FOCO esse ano são: Despina (Rio de Janeiro), JA.CA (Belo Horizonte), Chão Slz (São Luiz), Terra Afefé (Ibicoara, BA – Chapada Diamantina), Irê – arte, praia e pesquisa (Salvador) e Instituto Das Pretas (Vitória).





HUMOR

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES





Ator que viveu personagens inesquecíveis na televisão e no teatro, Luiz Fernando Guimarães desembarca, em agosto, na capital mineira com Vera, uma idosa, que vive sozinha na cidade, personagem do espetáculo “Ponto a ponto – 4000 milhas”. O ator afirma ser uma experiência única construir a Vera. "Já tenho 72 anos, mas me sinto jovem. Estou tentando ficar o mais próximo da realidade possível, e sempre com muito humor”, revela. A peça narra o diálogo entre Vera e seu neto, Léo, um jovem que gosta de se aventurar pelas montanhas. A conversa traz à tona diferentes temas e pontos de vista que transformam aquela relação, tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. "Ponto a ponto – 4000 milhas” fez estreia no Rio de Janeiro, com todas as sessões esgotadas. Em Belo Horizonte, fará apresentações em 27 e 28 de agosto, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, na programação do Palco Instituto Unimed-BH.