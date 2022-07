Dono do sétimo melhor restaurante do mundo estará em Tiradentes

O chef Jefferson Rueda (foto: Marcus Steinmeyer Divulgação)

O chef Jefferson Rueda, ao lado de Janaína, tem o que comemorar com a eleição da Casa do Porco, restaurante que mantem em São Paulo, como o sétimo melhor do mundo, no ranking The World's 50 Best Restaurants, divulgado neste mês.



LEIA MAIS 04:00 - 27/07/2022 Encontro de MPB4 e a dupla Kleiton & Kledir reforça a importância de Minas

04:00 - 26/07/2022 Anoitecer em Inhotim tem ingressos que variam de R$ 5 mil a R$ 8 mil

04:00 - 25/07/2022 Símbolo de várias gerações, Xodó, na Praça da Liberdade, chega aos 60 anos O chef Jefferson Rueda, ao lado de Janaína, tem o que comemorar com a eleição da Casa do Porco, restaurante que mantem em São Paulo, como o sétimo melhor do mundo, no ranking The World's 50 Best Restaurants, divulgado neste mês.Por isso o anúncio da participação de Rueda na 25ª edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes deixou o público ainda mais animado. Ele vai criar um menu exclusivo para o evento, feito a quatro mãos com o chef Matheus Paratella, no restaurante Tragaluz, no dia 26 de agosto.

Outra novidade na edição bodas de prata do festival é a estreia do Santíssimo Resort como uma das praças que receberá atrações da programação oficial com shows e restaurantes fixos com chefs convidados. O acesso será gratuito.





OLIMPÍADAS

MATEMÁTICA E GAMES

A primeira edição da Olimpíada de Matemática Matific, marcada para os dias 29 de agosto e 2 de setembro, pretende avaliar o desempenho de jovens em matemática exclusivamente por meio de games. Aberta e gratuita a alunos de escolas públicas e privadas, é a maior competição de matemática digital do mundo. As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto, pelo site oficial.





DOSE DUPLA

MÚSICA E COLECIONISMO

Como parte da programação da mostra “Coleção brasileira - De Alberto e Priscila Freire'', em exposição no CCBB-BH, na Praça da Liberdade, Tavinho Moura fará duas apresentações no Teatro I do centro cultural, nos próximos dias 3 e 4 de agosto, com ingressos gratuitos.



Os bilhetes podem ser retirados no site do CCBB. A mostra, dividida em três núcleos – Arte Brasileira, Arte Mineira e Arte Popular - está aberta à visitação até o dia 29 de agosto. Desde a abertura da exposição, mais de 55 mil pessoas conferiram a beleza e a riqueza do acervo.





IDEIAS

ON-LINE NO MUSEU

O Memorial Minas Gerais Vale prorrogou até 15/8 as inscrições de propostas inéditas para ocupação da sua programação, de forma virtual este ano. A ideia é que artistas e produtores de todo o estado de Minas Gerais executem ações inéditas para a ocupação dos canais de comunicação do Memorial.



Podem ser inscritos projetos de música, sarau literário, artes cênicas (teatro, dança, circo), artes visuais (fotografia e performance), audiovisual (vídeo, curta metragem), voltadas para todas as faixas etárias. Algumas propostas selecionadas poderão, a critério do Memorial Vale, ser realizadas de forma presencial. As inscrições podem ser feitas pelo site do museu.





DANÇA

PARCERIA CULTURAL





O Grupo Corpo foi escolhido pela Vivo para ampliar o apoio da empresa à cultura por meio da dança. A nova turnê com “Onqotô” e “Gil” passa por Belo Horizonte no final do mês e circulará também por municípios do interior de Minas. Há 20 anos, a Vivo investe na cultura como elemento de transformação da sociedade.



Mantém o Teatro Vivo em São Paulo e apoia importantes espaços multiculturais, como o Instituto Inhotim e o Palácio da Artes (MG), Museu de Arte de São Paulo (MASP), Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), Pinacoteca de São Paulo, Museu da Imagem e do Som (MIS-SP), Museu de Arte Moderna do Rio – MAM (RJ), Museu Oscar Niemeyer (PR).