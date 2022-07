Anoitecer em Inhotim tem ingressos que variam de R$ 5 mil a R$ 8 mil

Vista aérea da obra "Invenção da cor, penetrável Magic Square #5, De Luxe" (1997), de Hélio Oiticica, pertencente ao acervo de Inhotim (foto: Mauro Pimentel/AFP)

Para assegurar recursos para a manutenção do Instituto de Arte Contemporânea e a continuidade dos projetos socioeducativos, o Inhotim promove, em 10/9, evento que une programação artística, com o Grupo Corpo, que apresentará "Gira"; Mateus Aleluia, Orquestra de Câmara e jantar com vista para o lago central, ao lado de "Invenção da cor, penetrável Magic Square #5, De Luxe" (1997), de Hélio Oiticica.









PASCHOALIM

INÉDITAS E RELEITURAS





Antes de levar sua mostra para o Museu do Louvre (Paris), em outubro deste ano, Marcus Paschoalin fará uma exposição aberta ao público, com entrada franca, a partir do dia 3/8, no Espaço Galeria da Templuz, no Sion. No acervo estão 20 telas, incluindo obras inéditas e releituras de séries consagradas, inspiradas nos estilos arte óptica, gráfico e abstrato, marcadas por diferentes épocas, dos anos 1950 aos atuais.





O artista plástico, que inaugurou com Rogério Flausino uma galeria de arte independente no Mercado Novo, também estará em breve no Mural Templuz – projeto de arte a céu aberto, com curadoria do designer Camilo Belchior, que leva cor para a rotina da capital mineira e apresenta o trabalho de jovens e consagrados artistas do Brasil e mundo afora.





MINAS COM QATAR

SINGLE E CLIPE





Luciana Maya, cantora mineira de Uberaba que desde 2009 mora no Qatar, lançou a música "Pra longe de mim", produzida por Marcel Camargo e gravada com a Orquestra Sinfônica do Qatar. O clipe que acompanha a canção foi rodado em Barcelona com o diretor espanhol Manoel Mira.





LONGE DAS MONTANHAS

DE OLHO NO MAR





O mergulho ganha cada vez mais adeptos em Minas. Na noite do último 14 de julho, 66 pessoas se “formaram” na Mar A Mar, escola de mergulho de Belo Horizonte. A solenidade de entrega não ocorria desde 2020.



“Com a flexibilização das medidas sanitárias em razão da redução do número de casos de COVID, foi possível o encontro”, diz Carlan Lucas, coordenador de treinamento da Mar A Mar. Segundo ele, desde o ano passado aumentou a busca pelo mergulho na escola, por se tratar de uma atividade praticada ao ar livre, que permite relaxamento e contato com a natureza.



A juíza de direito Soraya Brasileiro Teixeira, de 50 anos, é uma das formandas. Ela conta que buscou a prática do mergulho depois de ter sido diagnosticada com síndrome de Burnout, distúrbio emocional que tem como sintomas o esgotamento físico acarretado pelo excesso de trabalho.



“Sou agitada, ansiosa, perfeccionista, e a pandemia afetou o meu estado emocional. A psiquiatra me orientou, então, a praticar uma atividade que trabalhasse a respiração, como ioga, judô e mergulho, para que me acalmasse”, diz.





NA SERRARIA

A TRADIÇÃO DA CANA





Cento e cinquenta expositores e uma expectativa de público de 15 a 20 mil pessoas devem movimentar a 31ª ExpoCachaça e a 15ª Brasilbier, que serão realizadas na primeira semana de agosto, na Serraria Souza Pinto.



O evento é um fenômeno. Da primeira edição até antes da pandemia foram R$ 450 milhões em negócios realizados e um público de cerca de 2,5 milhões de visitantes.