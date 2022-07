Ouro Preto em festa com a comemoração dos 100 anos da Revista da AML

O número 81 da Revista da AML é comemorativo aos 100 anos da publicação; acima, arte da capa do volume (foto: Jorge dos Anjos/Reprodução)

Os cem anos da Revista da Academia Mineira de Letras serão comemorados neste sábado (23/7) , em Ouro Preto, com lançamento especial da edição de número 81. O volume contém dossiê especial sobre as literaturas africanas em língua portuguesa e sobre poesia indígena. Traz dois textos de Ailton Krenak. Um sobre a infância e a avó dele. "Uma beleza", segundo o presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Tavares.



Depois da solenidade na Biblioteca Pública Municipal de Ouro Preto, o prefeito Angelo Oswaldo, que é acadêmico, receberá convidados para almoço em sua casa, entre eles Nazaré Soares Fonseca, especialista em literatura africanas de língua portuguesa; Ailton Krenak, Maria Inês de Almeida, especialista em literatura indígena, que é sogra de Bruno Pereira, assassinado no Vale do Javari, na floresta amazônica.





ARTRIO

MINAS NA SELEÇÃO





As galerias Arte Fasam e Rodrigo Ratton foram selecionadas para participar da 12ª edição da ArtRio, que será realizada entre os dias 14/9 e 18/9, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.



As galerias foram selecionadas pelo Comitê Curatorial da ArtRio, formado pelos galeristas Alexandre Roesler (Galeria Nara Roesler), Antonia Bergamin (diretora da Galeria Galatea), Filipe Masini e Eduardo Masini (Galeria Athena), Gustavo Rebello (Gustavo Rebello Arte) e Juliana Cintra (Silvia Cintra + Box 4).



A organização da ArtRio tem confirmada a ida de 120 colecionadores de fora do Rio de Janeiro exclusivamente para a feira. O grupo inclui cerca de 30 visitantes internacionais, de diferentes países.





PODEROSAS

OLHA O PASSARINHO





Neste domingo (24/7), o fotógrafo Alexandre Rust dá início ao Projeto Poderosas, com ensaio de mulheres com câncer, que, pelo terceiro ano consecutivo, será realizado em parceria com o Hospital da Baleia.





AGENDA

VOZ E VIOLÃO





Roberta Campos marcou para 30/7, às 21h, no Sesiminas, apresentação de seu novo show, "O amor liberta". Com voz e violão, ela cantará novas canções, sucessos e suas releituras para "Casinha branca" e "Quase sem querer". A direção musical é da própria Roberta Campos, que usará figurino de Julia Pak.





SÓ HITS

A VEZ DE MARINA





Nova turnê de Marina Lima, "Nas ondas de Marina" está confirmada para única sessão no Palácio das Arte, no dia 26/8. No palco, a cantora estará acompanhada por Gustavo Corsi (guitarra), Alex Fonseca (bateria e programação) e Carlos Trilha (teclados e programação).