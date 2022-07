Banda Daparte é selecionada para tocar no Rock in Rio, em setembro

Banda Daparte toca no espaço Supernova, do Rock in Rio (foto: DIVULGAÇÃO)



Novidade na programação do Rock in Rio. A Banda Daparte está entre as 28 atrações no line up do espaço Supernova, definido pela curadoria do Filtr Brasil, plataforma de entretenimento da Sony Music Brasil. O grupo mineiro toca no sábado, 10 de setembro, na mesma noite de Macacko, João Napoli, Ananda e Jovem Dionísio.

O Palco Mundo será o maior na história do mais longevo festival de música (foto: DIVULGAÇÃO)



E na Cidade do Rock já começou a montagem da cenografia do maior Palco Mundo da história do Rock in Rio. A cenografia será construída com 200 toneladas de aço Gerdau 100% reciclável, o equivalente a fabricação de 200 carros. A estrutura modular terá mais de 100 metros lineares de largura e altura proporcional a de um edifício de 10 andares. Formado por placas de aço com perfurações aparentes, que serão trabalhadas com iluminação cênica. O aço chega beneficiado e moldado depois de passar por galpões industriais no Rio de Janeiro. Em 30 dias, a montagem será concluída.





COLD HOT

PALMAS PARA O CLUBE









LITERATURA

NOSSA HISTÓRIA





Cordisburgo, o Museu Casa Guimarães Rosa, a Gruta de Maquiné, o distrito de Lagoa Bonita não são apenas pontos geográficos. Através Editora Olhares são títulos da coleção A Cidade da Gente, que une escritores e ilustradores profissionais com professores e alunos das escolas públicas de cada cidade abordada para contar as histórias de seus patrimônios materiais, imateriais e ambientais. Até agora foram publicados livros de outras 20 cidades de Norte a Sul do país, incluindo Nova Lima, Sabará, Paracatu, Araxá, Conceição do Mato Dentro e Congonhas. O projeto foi vencedor do prêmio Retratos da Leitura 2019, promovido pelo Instituto Pró-Livro para reconhecer ações destacadas de incentivo à leitura em todo o país.





CONCERTO

CRISTO REI





O tenor Matheus Pompeu e o pianista Wagner Sander fazem apresentação, em 30 de julho, na Catedral Cristo Rei, às 18h. Antes, o padre Luís Henrique Eloy e Silva fará meditação sobre o Salmo 8.





ZONA LESTE

HIP HOP 30 ANOS





Fotografias e grafites realizados pelos artistas Bolinho, Wanatta Rodrigues, Rafael Boneco, Binho Barreto e Comum farão parre da exposição que marca os 30 anos do hip-hop na Região Leste de Belo Horizonte. A mostra será inaugurada em 6 agosto, no Centro Cultural São Geraldo (Rua Silva Alvarenga, 548 – São Geraldo), com apresentações de Selecta Joice Rud Girl; Colombiana, Setor R.A.P; DJ Wagner PSM, Bruna Pimenta B-girl (dança urbana) Daniel CF, Uai Sound System e A 286 (SP). De lá, seguirá para o Centro Cultural São Geraldo e na Casa Hip Hop do Taquaril (Rua Ludgéro Felipe Ferreira, 183 – Conjunto Taquaril), com encerramento no Centro Cultural Jardim Guanabara (Rua João Álvares Cabral, 277 – Jardim Guanabara) em outubro.