Erika Januza está entre os apresentadores do Gala Minas, no Casa Tua

Atriz mineira comandará cerimônia do evento organizado pela BrazilFoundation (foto: Globo/Divulgação)

Em sua terceira edição em Belo Horizonte, o Gala Minas, evento organizado pela BrazilFoundation, vai reunir nomes importantes em noite beneficente.



LEIA MAIS 04:00 - 16/07/2022 "Saber viver" tem palestra comemorativa no Encontro de Networking

04:00 - 15/07/2022 Ronaldo Fraga presta homenagem aos 50 anos do Clube da Esquina

04:00 - 14/07/2022 Grupo Experimental de Dança do Corpo Cidadão volta a se apresentar em BH



No evento, o MBM estará representado por Eugênio Mattar e Rubens Menin, cofundadores da instituição, e Carola Matarazzo, diretora-executiva. Em sua terceira edição em Belo Horizonte, o Gala Minas, evento organizado pela BrazilFoundation, vai reunir nomes importantes em noite beneficente.Daniel Vorcaro e Fabíola serão os anfitriões da festa, que fará homenagem ao Movimento Bem Maior, organização social apartidária, sem fins lucrativos, que visa fortalecer o ecossistema filantrópico do Brasil.No evento, o MBM estará representado por Eugênio Mattar e Rubens Menin, cofundadores da instituição, e Carola Matarazzo, diretora-executiva.





A atriz Flávia Alessandra, embaixadora da BrazilFoundation, abre a noite com os resultados e os impactos sociais causados pela organização nos últimos dois anos e apresenta o leilão beneficente ao lado de Rodrigo Carneiro.



A atriz mineira Erika Januza e a influencer Silvia Braz se juntam ao ator Rômulo Estrela e comandam a cerimônia. O show de encerramento será de Fernanda Abreu, com participação dos dançarinos do Passinho. Denise Magalhães, uma das principais incentivadoras da BrazilFoundation em Minas, assina a decoração do Casa Tua.



O menu será assinado pelo chef Massimo Battaglini, do Club do Chef e da Osteria Mattiazzi. No Comitê Anfitrião, Claudia Amboss, Julia Guimarães Paes, Marcelo Cohen, Paulo Eduardo Martins Gualberto Ribeiro, Shawn Paul Pentagna Guimarães, Rejane de Paula, Rodrigo Carneiro e Virginia Bartolomeo.





Desde a sua fundação em 2000, a BrazilFoundation já apoiou 106 organizações da sociedade civil em Minas Gerais. Essa relação com o estado se intensificou em 2015, com a criação do Fundo Minas.



Inicialmente focado em apoiar a população afetada pelo desastre ambiental na região do Rio Doce, o fundo foi ampliado para todas as regiões de Minas. Em 2016, foi realizado o primeiro jantar em Belo Horizonte. Em 2019, o sucesso do jantar fez com a BrazilFoundation ampliasse sua cobertura de apoio a OSCs de todo o Brasil.





Durante a pandemia, a BrazilFoundation apoiou organizações com ajuda humanitária com a campanha SOS COVID-19 e, em parceria com Gisele Bündchen através do Fundo Luz Alliance, apoiaram projetos como Força do Bem, liderado por Julia Guimarães Paes, e Marmitada, de Mássimo Battaglini.





IDEIAS

ENCONTRO EM AGOSTO





Com o tema “Ouse saber”, o TEDxBeloHorizonte está confirmado para 6 de agosto, no Sesc Palladium. No palco, 13 palestrantes, que ainda não foram anunciados, falarão em sete horas de programação.



Como parte do evento, no Boulevard Shopping foi inaugurado espaço dedicado ao compartilhamento de ideias inovadoras. O TEDxBeloHorizonte é composto por cerca de 100 voluntários, tem o patrocínio da Fundação ArcelorMittal, Boulevard Shopping e apoio do Sesc e da Árvore.





TEATRO

FESTAS EM PASSOS