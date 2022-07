Grupo Experimental de Dança do Corpo Cidadão volta a se apresentar em BH

"Segmentos" reúne trechos de coreografias de Rodrigo Pederneiras, Cassi Abranches e Sandra Santos (foto: JOSE LUIZ PEDERNEIRAS/Divulgação)









O local ainda é mantido em segredo, mas a data da primeira edição do Corona Sunsets está confirmada para 6 de agosto, com os DJs Roof Time (SP), Carol Emmerick (RJ), Lauro Malloy e Vavá (BH). O projeto, velho conhecido de cidades litorâneas, será realizado pela primeira vez longe do litoral. Esta é, até agora, a única pista da locação da festa, marcada para começar às 14h e terminar dez horas depois.





O barítono tcheco Martin Vydra, acompanhado pelo organista mineiro Robson Bessa, faz recital na terça-feira (19/7), às 19 horas, na Basílica de Lourdes. De Belo Horizonte, a dupla segue para Tiradentes, onde participa da segunda edição do Festival Barroco.





DJs Fael, Yuga, JJbz e Thiagão estão de volta com a festa Sexta Básica, que ficou longe do público desde 2016. A edição de reencontro está marcada para esta sexta-feira (15/7), no Odeom Hub, onde funcionou o Cine Odeon, na Floresta. Os DJs Nat Jako e Tahira, de São Paulo, vão dividir as picapes com os donos da festa.





Vander André Araújo, autor de “Roupa suja de inconfidente” (Editora Ramalhete, 2020) e Ricardo Otávio Costa, autor de “Insanidade plausível” (Editora Ramalhete, 2017) participam de bate-papo nesta quinta-feira (14/7), na Livraria do UNA Cine Belas Artes, às 19h.





No sábado (16/7), Hildebrando Pontes lança “O jardim da vovó”, em dia de autógrafos, das 11h às 14h, na Livraria Jenipapo, na Savassi.