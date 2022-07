Doze curtas brasileiros independentes ganham mostra em companhia aérea

Luciana Damasceno e Daniel Jaber são os fundadores da Cardume, plataforma dedicada a curtas e médias-metragens nacionais (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Pesquisa realizada pela Cardume – portal de filmes brasileiros de curta e média-metragem, com sede em Belo Horizonte – aponta que 92% de seus assinantes são pessoas vinculadas ao mercado cinematográfico ou atuam em outras áreas do campo artístico. Esse resultado revela um importante desafio enfrentado não só pela empresa mineira, mas também pelo mercado audiovisual brasileiro independente: conseguir fazer com que as produções de curta e média-metragem cheguem ao grande público, habituado a consumir séries e filmes populares abrigados nos principais serviços de streaming. Por isso, a Cardume realiza, em parceria com a GOL Linhas Aéreas, uma mostra de cinema em aeronaves. Com o intuito de angariar novos públicos para o cinema independente brasileiro, a iniciativa exibe gratuitamente 12 curtas-metragens para os passageiros da companhia aérea durante as viagens. A programação da mostra, que vai até o final de agosto, é composta por obras de diversos gêneros, como documentário, drama e infantojuvenil.

Familiares e amigos de Osvaldo Coutinho do Amaral participam nesta terça-feira (12/7) da celebração da missa de sétimo dia do professor da Escola de Design da Uemg e da antiga Fuma (Fundação Mineira de Artes Aleijadinho). Casado há 35 anos com Marília Greco, Dinho, como era conhecido no meio acadêmico, era conhecido também por trabalhos em desenho e gravura.

Os amigos lamentaram a perda e reconheceram em Osvaldo pessoa de grande coração. "Eu o conheci em 1997, quando cheguei à Escola de Design da Uemg. Durante os quase 20 anos em que convivemos, fui contemplado pela sua educada e inteligente companhia. Além de colegas de trabalho, nos tornamos grandes amigos", relembra Mário Santiago. "Osvaldo foi meu mestre e orientador em questões fundamentais da teoria do design, que ele conhecia em profundidade e amplificava de maneira brilhante, reiterando ou injetando instigantes dúvidas e incertezas. No segundo semestre de 2015, após fundar a Editora Atafona, e por vários meses, eu e a sua amiga Laura Scofield o visitávamos todas as quartas-feiras pela manhã, para conversar sobre a sua experiência acadêmica e os seus ancestrais intelectuais, para um livro de memórias que pretendo publicar. Manhãs inesquecíveis", comentou.





Sina Bastos, ex-professor da Escola de Design da Uemg e editor da Atafona - Casa editorial dos novos autores, busca no significado do nome do amigo a forma como será lembrado. "Como seu nome já diz por si só, Osvaldo significa força dos ases, o poder dos deuses. E assim o é, e sempre será lembrado pelos muitos amigos que fez em sua passagem por este mundo cheio de contradições", afirmou. "Amigo, irmão e, principalmente, companheiro. Quanta generosidade para ajudar a quem o procurasse. Sempre com a paciência e a paz dos sábios. Esse era Osvaldo, Dinho, Dindão; como assim o chamávamos! Assim, como diz a canção, ‘amigo é pra se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração …’, você sempre estará guardado." A missa de sétimo dia será celebrada nesta terça-feira (12/7), às 19h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Praça da Assembleia.





Existem peças que têm motivos de sobra para ser revistas. É o caso do musical “A hora da estrela – O canto de Macabéa”, que reúne um ótimo elenco – Laila Garin, Claudia Ventura e Leonardo Miggiorin –, em montagem baseada em livro de Clarice Lispector, com trilha de Chico César. Mas não é tudo. A produção foi apresentada em Belo Horizonte no momento mais forte da pandemia, quando os atores eram obrigados a usar máscara. Laila inclusive tinha um adaptador de boca para levantar a máscara e melhorar a qualidade do som. Serão duas apresentações, dias 23 e 24 próximos, no Teatro Sesiminas.





Um dos mais longevos e importantes eventos dedicados à música de concerto no Brasil, o Festival de Música de Prados completa 45 anos com uma edição ampliada: a partir do próximo domingo (17/7) até 30 de julho, dezenas de concertos, oficinas e palestras gratuitas ocorrem, também, nas cidades de Barbacena e Tiradentes. Idealizado pelo maestro Olivier Toni, fundador de Escola de Música da USP, e por Adhemar Campos, da Lira Ceciliana, este ano o Festival reúne expoentes da música de concerto, como o premiado violonista Octávio Deluchi, que se apresentou recentemente no Carnegie Hall (Nova York); a pianista Rosana Diniz, 1º lugar no Concurso Nacional da Polônia Friederich Chopin; e o violoncelista Mauro Brucoli, 1º violoncelo solista da Orquestra Sinfônica de São Paulo.