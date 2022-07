"Saber viver" tem palestra comemorativa no Encontro de Networking

DEZ ANOS 2

FESTA DA MÚSICA





A Orquestra de Câmara do Sesc tem motivos para comemorar seus 10 anos de criação. Ao longo da década, o projeto, que é gratuito, formou 120 alunos, sendo que cerca de mais de 10% deles foram aprovados em cursos de músicas em universidades federais e estaduais.





Os alunos são selecionados com idades entre 10 e 14 anos e, ao longo do curso continuado de quatro anos, participam de aulas de violino, viola, violoncelo ou contrabaixo e ainda de percepção musical, prática de conjunto e canto coral.



Para fazer parte, é necessário ter renda familiar de até três salários mínimos. A data será celebrada na próxima quarta-feira (20/7), com concerto especial no Sesc Palladium, com a participação do Grupo Trampulim, em um concerto cênico que vai unir música e teatro. A entrada será 2 kg de alimento não perecível ou R$ 10, destinados ao Programa Mesa Brasil Sesc.





SANTA CASA

AJUDAR SEMPRE





Depois do incêndio no décimo andar da Santa Casa, o hospital registrou uma boa notícia, com repasse simbólico de R$ 296.754,88, referente à campanha Troco Solidário, iniciada em setembro de 2021 pelo Grupo Super Nosso.



A cerimônia reuniu o provedor da instituição, Roberto Otto Augusto de Lima, e o CEO do Grupo Super Nosso, Euler Fuad Nejm. Com o recurso, foi viabilizado o fornecimento de 47.980 refeições para a Maternidade Hilda Brandão e a Pediatria da instituição.



Vale lembrar que a Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Os números reforçam a dimensão: são 19 salas cirúrgicas para procedimentos de média e alta complexidade, 1.153 leitos (sendo 202 de terapia intensiva), distribuídos em 13 andares.





PLATAFORMA

CULTURA MAPEADA









Para o lançamento, previsto para agosto, serão apresentados 10 artistas nas áreas da música instrumental e do teatro. No primeiro ano de funcionamento da plataforma, a previsão é ter 280 artistas registrados.



"SABER VIVER" Palestra comemorativa

"Pilares da excelência no empreendedorismo" é o tema da palestra que Izabela Amorim oferece neste sábado (16/7), das 8h30 às 11h, na programação do 4º Encontro de Networking (Avenida Getúlio Vargas, 167, Funcionários) e em comemoração aos 200 episódios do programa "Saber viver", da TV Alterosa. Os convites custam R$ 30.

Júnior Guimarães, Simone Quintas, Carol Garcia, Bel Lobo e Ana Vaz (foto: Leca novo/Divulgação)

