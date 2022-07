Ronaldo Fraga presta homenagem aos 50 anos do Clube da Esquina

Ronaldo Fraga, que assina o figurino da turnê de despedida dos palcos de Milton Nascimento, criou prato em homenagem aos 50 anos do Clube da Esquina (foto: Fotos: Divulgação)





O estilista Ronaldo Fraga é esperado nesta sexta-feira (15/7) no Bar do Museu para lançar o prato criado por ele para marcar o cinquentenário do Clube da Esquina. A partir das 16h, ele vai bater um papo com o público, mostrando as influências do movimento musical em suas criações. Fraga assina o figurino que Milton Nascimento usa na turnê “A última sessão de música”.





JÚLIO VERNE

FANTASIA E DIVERSÃO



JÚLIO VERNE

O espetáculo pode ser visto até 8 de agosto, de sexta a segunda-feira. As montagens já correram o mundo e guardam curiosidades na história da companhia, como aconteceu em “A volta ao mundo” e “Viagem ao centro da Terra”, que foi apresentado na China. "Fomos dublados em chinês", relembra o ator Ricardo Rodrigues. "A volta ao mundo em 80 dias", com direção de Carla Candiotto, marca a abertura da temporada da Cia Solas de Vento com a trilogia “Viagens extraordinárias'', no CCBB-BH.O espetáculo pode ser visto até 8 de agosto, de sexta a segunda-feira. As montagens já correram o mundo e guardam curiosidades na história da companhia, como aconteceu em “A volta ao mundo” e “Viagem ao centro da Terra”, que foi apresentado na China. "Fomos dublados em chinês", relembra o ator Ricardo Rodrigues.





"Estávamos em cena, mas atores chineses gravaram os textos e a gente dublava o texto na voz deles, o que nos deu um estado de alerta e de curiosidade também para poder encaixar a nossa ação e a nossa verdade cênica com esse texto que a gente não entendia", relembra.



"Claro que, com a repetição da temporada, a gente começou a assimilar algumas palavras e isso foi ficando mais gostoso, mas, no começo, era um enorme desafio. O primeiro impacto era ‘Uau, será que eu estou no momento certo da minha fala’?", diz, bem humorado.





O cenário é um dos pontos fortes da trilogia. A cenografia de “Viagem ao centro da Terra” é de madeira que se transforma em cavernas, montanha, cratera de vulcão, uma grande embarcação.



"Tem também um minicenário que está dentro de uma mala e, a partir dela, acontecem algumas exibições com uma câmera", acrescenta Ricardo. “Viagem ao centro da Terra”, dirigida por Eric Nowinski, será apresentada de 29 de julho a 1 de agosto. E, por último, a peça “20 mil léguas submarinas”, de 5/8 a 8/8, com direção de Alvaro Assad.









DIVA

ZEZÉ NO MINAS





A atriz e cantora Zezé Motta chega nesta sexta (15/7) à tarde a Belo Horizonte. Amanhã, no projeto Uma Voz, Um Instrumento, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas Tênis, apresenta show em homenagem a Caetano Veloso. Uma das atrizes mais importantes da história do país, Zezé é, segundo o produtor Pedrinho Alves Madeira, uma moça adorável.









FLITI

VIVA O PAI DO MALUQUINHO





Ziraldo, que completa 90 anos em 2022, será homenageado na 3ª Feira Literária de Tiradentes – FLITI. Para marcar a data, o Instituto Ziraldo está preparando o relançamento do livro “Menina Nina”, que completa 20 anos, e a edição de 40 anos do livro “O bichinho da maçã”, ganhador do prêmio Jabuti.



As obras mantêm toda a originalidade, mas com novas imagens digitais, uma vez que as ilustrações foram muito bem conservadas e puderam ser reescaneadas. A 3ª edição da FLITI será realizada entre os dias 6 e 9 de outubro, em Tiradentes, e tem curadoria de Volnei Canônica.