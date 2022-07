Domingos Montagner será homenageado em Festival de Circo em BH

Festival Mundial de Circo promove lançamento da biografia do ator Domingos Montagner em BH (foto: Marcos Serra Lima/Divulgação)









O livro reúne 150 fotos, muitas delas inéditas, do acervo pessoal do ator, cedidas pela viúva, Luciana Lima, e pelo irmão Francisco Montagner. O leitor ainda tem a chance de conhecer o talento de Domingos como desenhista (outra das atividades que exerceu), a partir de ilustrações que fez ao longo da vida. O lançamento está marcado para 6 de agosto, às 19h30, no Galpão Cine Horto.





O Festival Mundial de Circo volta ao calendário cultural de BH no formato presencial, de 4 a 11 de agosto, em ruas, praças e teatros da cidade. Entre as atrações estão a Mostra de Cenas Circenses, com trabalhos autorais de 10 artistas originários do Brasil, Colômbia e Canadá, uma oficina de palhaçaria, exposição itinerante de fotografias que resgatam os mais de 20 anos do festival, e espetáculos do Grupo La Mínima, onde Montagner atuou e que comemora 25 anos de trajetória. A programação completa do festival está no site www.festivalmundialdecirco.com.br.





Seis VJs são os convidados para a edição deste fim de semana do projeto Rota da Liberdade. Sábado (23/7) e domingo, entre 19h e 22h, nos arredores da Serraria Souza Pinto, no Centro da cidade, o público vai admirar o show de luz e laser.



Para garantir a beleza do espetáculo, serão utilizados dois projetores de grande potência. A curadoria é de Homem Gaiola. Para conhecer os trabalhos dos VJs, basta acessar as contas do Instagram de cada um: @dark.light.studio, @vjeletroiman, @vjarqian, @mobius.studio, @p4nick.vj, @lucasfix, @gabrielfix e @tttttuto.





Deste sábado (23/7) até o fim de julho, a Praça da Assembleia será palco para a Door Parade Sensia, que reúne portas, em tamanho real, assinadas por Alexandre Rato, Maria Raquel Bolinho, Dninja, Hyper e Ataíde Miranda, artistas urbanos belo-horizontinos. Esta é a segunda edição da exposição, que teve sua estreia em Manaus, no início de abril, e marca a chegada de Sensia, incorporadora do grupo MRV&CO à capital mineira.





Paulo Ricardo é o convidado especial do evento que marca a 15a edição do Proação Fashion Day. O cantor fará a trilha sonora do desfile, no dia 30 de agosto, a partir das 20h, no Minascentro. O coquetel, na sequência, será animado por

PJ & Friends.