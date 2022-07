Aldir Blanc inspira peça que marca a volta aos palcos do Ponto de Partida

Humor e poesia marcam a volta do Ponto de Partida aos palcos (foto: Guto Muniz/Divulgação)



Produtora-executiva do Grupo Ponto de Partida, Fátima Jorge escreve à coluna o que considera uma boa e feliz notícia. "Depois destes tempos difíceis de pandemia e após adiamento de tantos eventos e espetáculos, o Ponto de Partida volta a Belo Horizonte, depois de mais de dois anos, com um espetáculo inédito, ‘Na corda bamba de sombrinha’, baseado na obra de Aldir Blanc", escreveu.



Explicou que o espetáculo "retrata uma época, um comportamento. Sobrevoa os Anos de Chumbo e conversa com os tempos atuais, servindo de alerta para que possamos forjar um futuro mais justo, mais digno". A montagem terá duas sessões, dias 5 e 6 de agosto, no Teatro Feluma.





PARA A GAROTADA

TOCA RAUL





O musical “Raulzito beleza, Raul Seixas para crianças” chega aos palcos do Grande Teatro do Palácio das Artes no dia 14 de agosto, às 17h. O texto de Pedro Henrique Lopes se inspira na infância e em grandes sucessos da carreira de Raul Seixas e traz à cena questionamentos sobre a rotina e o tratamento de crianças que apresentam traços de hiperatividade e déficit de atenção (TDAH).



Grandes sucessos do artista, como “Maluco beleza”, “Gita”, “Mosca na sopa”, “Como vovó já dizia (óculos escuros)” e “O carimbador maluco (plunct plact zuuum)” ajudam a contar a história, que oferece ao público um universo de imaginação e criatividade. "Raulzito beleza, Raul Seixas para crianças” é apresentado dentro do programa Diversão em Cena da Fundação ArcelorMittal.





CINEMA

MINAS EM VITÓRIA





Tem produção de Minas Gerais no 29o Festival de Cinema de Vitória. Na mostra competitiva nacional de longas, o documentário "A mãe de todas as lutas", de Susanna Lira; na mostra corsária, o curta "Boa sorte e até breve", de Bruna Schelb Corrêa; na mostra outros olhares, o curta documental "Angu recheado de senzala", de Stanley Albano, e o ficcional "Apocalíptico futuro poeticamente primitivo", de Leandro Lopes. Na mostra cinema e negritude, "Nunca pensei que seria assim", de Meibe Rodrigues, e "Serrão", de Marcelo Lin; na mostra do outro lado -- cinema fantástico, "AzulScuro", de Evandro Caixeta e João Gilberto Lara. Os filmes serão exibidos de 19 a 24 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória.





NA CASA TUA

SOLIDARIEDADE À MESA





Mudança na relação dos apresentadores da 3ª edição do Gala Minas, organizada pela BrazilFoundation Gala Minas, no Casa Tua, dia 10 de agosto. Por problemas de agenda, Rômulo Estrela será substituído por Joaquim Lopes.



Como o objetivo da noite é arrecadar recursos financeiros, um dos pontos altos será o leilão de joias da Corazzo Joias, de Lu Campos e Carolina Teixeira de Campos.



O evento deverá reunir 300 convidados recebidos por Fabiola e Daniel Vorcaro e pelo Comitê Anfitrião, que reúne Claudia Amboss, Julia Guimarães Paes, Marcelo Cohen, Paulo Eduardo Martins Gualberto Ribeiro, Shawn Paul Pentagna Guimarães, Rejane de Paula, Rodrigo Carneiro e Virginia Bartolomeo.





90 ANOS

OLHAR APAIXONADO