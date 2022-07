Encontro de MPB4 e a dupla Kleiton & Kledir reforça a importância de Minas

O MPB4 e a dupla Kleiton & Kledir se apresentam no sábado em BH (foto: Acervo pessoal)





CORPO

Sem estreia neste ano, o Grupo Corpo abre, em agosto, em São Paulo, turnê com “Onqotô” e “Gil”. A primeira coreografia é de 2005, com música de Caetano Veloso e José Miguel Wisnik. A segunda foi apresentada em 2019, com música de Gilberto Gil. Em ambas, a coreografia é de Rodrigo Pederneiras. Belo Horizonte tem agenda confirmada para o período de 30 de agosto a 4 de setembro, no Palácio das Artes.





SEM DESCARTES

PELO MEIO AMBIENTE

A AB Nascentes das Gerais entregou 260 cobertores novos a 22 entidades assistenciais de municípios atendidos pela concessão da rodovia MG-050. Os cobertores entregues são fruto de uma ação socioambiental da concessionária, que reciclou 419 quilos de uniformes em desuso por seus colaboradores, que foram transformados nestes cobertores.



A iniciativa ainda colaborou com o meio ambiente, já que, ao serem reciclados, os uniformes não foram descartados em aterros sanitários, poupando assim 3,13 m3 de uso em aterros.



As cidades beneficiadas foram Juatuba, Mateus Leme, Itaúna, Igaratinga, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará, Divinópolis, São Sebastião do Oeste, Pedra do Indaiá, Formiga, Córrego Fundo, Pains, Pimenta, Piumhi, Capitólio, São João Batista do Glória, Alpinópolis, Passos, Itaú de Minas, Fortaleza de Minas, Pratápolis e São Sebastião do Paraíso.





LIVRO

ESTREIA COM SUCESSO





Ernane Alves comemora a vendagem do seu primeiro livro, “Colapso azul – Um olhar particular sobre o autismo” (Páginas Editora), que, lançado em outubro do ano passado, já ultrapassou a casa dos mil exemplares vendidos.



Diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em 2009, Ernane ficou por mais de 10 anos sem falar sobre o assunto. No final de 2019, o artista decidiu tratar abertamente sobre o seu diagnóstico de autismo e trouxe o tema para o seu trabalho.





AGENDA

QUEM VEM

Gabryele Moreira, bacharel em física médica pela Universidade de Sergipe; o empresário Vitor Borges, Nina da Hora, cientista da computação em construção pela PUC-Rio; Maurício Pestana, CEO da revista “Raça” e analista para a área de inclusão da CNN Brasil; Tatiana dos Santos Silva, mestre em geografia (Unesco-IHE/UFMG) estão entre os palestrantes do TEDx Belo Horizonte, marcado para 6/8, no Sesc Palladium.



Gabryele falará sobre pessoas negras na ciência; Vitor sobre masculinidade tóxica; Nina, proteção de dados e privacidade; Maurício Pestana abordará diversidade e inclusão; e Tatiana dos Santos Silva, meio ambiente e sustentabilidade.





CONFINS

PISTA DE CORRIDA

Aventura para ninguém botar defeito é a terceira edição da Santander Track&Field Run Series na pista do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, marcada para a madrugada de 11 de setembro.



A expectativa é de 2 mil corredores, divididos em circuitos de 5, 10 ou 21 quilômetros. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports.

