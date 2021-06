'Domingo no museu' está de volta com shows de samba na Casa Kubitschek

Sergio Santos e Vitor Santana no Museu Casa Kubitschek, onde gravaram show que será transmitido hoje pelo YouTube (foto: Élcio Paraíso/divulgação)

O samba ganha homenagem no "Domingo no museu". Marcada para hoje (27/06), às 11h, a transmissão, via YouTube, traz shows realizados no quintal do Museu Casa Kubitschek, na Pampulha. O "Samba do reencontro" vai reunir Sergio Santos, Gustavo Monteiro, Fernando Bento, Giselle Couto e Vitor Santana.





O compositor, percussionista e ator Maurício Tizumba apresenta a edição especial do evento, que será dedicada à memória da produtora Rose Pidner (1955-2019), idealizadora do projeto.





DISCO





O cantor, compositor e violonista Sergio Santos diz que o projeto é fundamental para a capital mineira. “Depois da morte da Rose, ele foi suspenso e está voltando agora. Recuperá-lo é importante demais para a cena musical de BH. Quantas coisas já vi ali, já fiz shows e fui convidado para participar de apresentações de várias pessoas. As coisas legais de BH devem ter continuidade. Tenho certeza de que muita gente não só da cidade, mas do Brasil, tem como referência esse projeto de música de qualidade”, afirma.





Sergio conta que a experiência no museu o animou. “Foi muito legal, ao ar livre, em um lugar muito bonito. Fiz coisas em estúdio, mas assim, com a característica de palco, é a primeira vez depois da pandemia.”





O repertório terá parcerias dele com Paulo César Pinheiro. “Um samba dedicado à Estação Primeira de Mangueira e outros chamados ‘Artigo de luxo’ e ‘Nega do balaio’. Toco também Paulinho da Viola, Noel Rosa e Dorival Caymmi”, enumera.





A curadora Paola Berto explica que a edição especial do “Domingo no museu” é derivação do “Música no museu”, projeto que a Veredas Produções realizava desde 2005, no Museu de Arte da Pampulha, idealizado por Rose Pidner. A última edição ocorreu em 2019, quando Rose ainda estava à frente da empresa. Ela morreu aos 67 anos, em decorrência da falência múltipla de órgãos.





“Demos uma parada e agora, com a Lei Aldir Blanc, tivemos a oportunidade de fazer a edição on-line, como nos é permitido neste momento”, diz Paola, revelando que a opção pelo samba vem do gosto do público por esse gênero musical.





Gustavo Monteiro, com 20 anos de carreira e participante de rodas de choro de BH, vai se revelar sambista. Ele estará acompanhado por Arthur Pádua (violão), Aloísio Horta (baixo) e Robson Batata (percussão). Por sua vez, Gisele Couto representa a mulher no samba mineiro, explica a curadora. A cantora vai lançar o disco “Natureza” ao lado de Thiago Delegado, o produtor do álbum, além de Marcelo Dhai, Horta e Batata.





PANDEMIA Sergio Santos e Vitor Santana apresentarão o samba clássico, fechando o domingo. Paola Berto explica que o espetáculo de hoje, com três shows em sequência, foi previamente gravado devido à COVID-19.

“Nossa responsabilidade com as medidas de segurança em relação ao controle da pandemia não nos permitiria fazer o projeto presencial, pois seriam muitas pessoas circulando no mesmo espaço”, justifica a curadora.





“DOMINGO NO MUSEU ON-LINE”

Com Gustavo Monteiro, Fernando Bento, Giselle Couto, Thiago Delegado, Vitor Santana e Sergio Santos. Hoje (27/06), às 11h, no canal da Veredas Produções no YouTube (youtube.com/veredasproducoes)

A abertura ficará por conta do compositor e violonista Gustavo Monteiro, tendo o cavaquinista Fernando Bento como convidado. Depois, a cantora Giselle Couto lança o disco “Natureza”. A seguir, o público ouvirá Vitor Santana e Sérgio Santos.