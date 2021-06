Especial de 'Friends', na terça, terá lágrimas, nostalgia e boas histórias

Na terça-feira, "Friends: The reunion" finalmente será exibido no Brasil (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)





Vale a pena? Claro. Vai ter fazer rir e se emocionar? Muito. Mas terminados os 100 minutos do programa, é hora de seguir em frente, pois não há como ficar preso ao passado. A essa altura, muito já se falou sobre “Friends: The reunion”, que marca o reencontro público dos seis atores – David Schwimmer (Ross), Lisa Kudrow (Phoebe), Jennifer Aniston (Rachel), Matt LeBlanc (Joey), Courteney Cox (Monica) e Matthew Perry (Chandler) – da histórica sitcom que estreou em 1994 e chegou ao fim há 17 anos.





Planejado para lançar a HBO Max nos Estados Unidos em 2020, o milionário especial sofreu adiamento por causa da pandemia e estreou lá fora há um mês. No final das contas, acabou se tornando o cartão de visitas para a primeira expansão da plataforma, que chega ao Brasil e a outros 38 países da América Latina e do Caribe nesta terça-feira (29/06).





Fãs, de primeira hora ou os que conheceram a série já na era do streaming (“Friends” figurou por anos como atração da concorrente Netflix), viram com certo ceticismo um reencontro sem roteiro em que os atores seriam eles mesmos, e não os célebres personagens. Mas funciona, pois há muita história para contar e, mais importante, existe afeto e química – ao contrário de tantos intérpretes que atuaram juntos por anos, os seis são amigos na vida real.





Eles chegam aos poucos, um a um, ao histórico estúdio da Warner Bros., em Burbank, Califórnia, que durante uma década serviu como cenário para as aventuras do grupo de jovens em Nova York. “Jen e eu demos aqui nosso primeiro beijo”, comenta Schwimmer, referindo-se à intensa relação de Ross com Rachel. O pacote de lenços descartáveis no canto é utilizado mais de uma vez – Aniston e Cox não poupam as lágrimas, e elas são sinceras.





Depois das reminiscências do estúdio, os seis ganham uma plateia ao vivo, de convidados, para a sessão de entrevistas capitaneada por James Corden. E aí o especial vira a montanha-russa em que os quadros se sucedem. No sofá, tal e qual o do Central Perk, há pelo menos dois grandes momentos, ambos protagonizados por Schwimmer.





O ator afirma, com bastante convicção, que não suportava Marcel, o macaco que Ross teve durante uma boa temporada. Mais relevante – e se você, de casa, gritar junto com a plateia, dá para entender – é quando Schwimmer revela que sim, houve uma paixonite entre ele e Aniston na primeira temporada. Nunca concretizada, garante, pois ambos, na época, estavam comprometidos em outros relacionamentos. “Besteira”, diz LeBlanc em meio a uma tossida. Nada mais Joey do que esse comentário.





São várias participações, tanto no cenário “ao vivo” quanto em gravações. Tom Selleck, que como Richard namorou durante um bom tempo Monica, surge no quadro em que os amigos relembram a disputa para ver quem ficava com o apartamento das meninas, muito melhor do que o de Joey e Chandler. Maggie Wheeler (Janice, a dona da voz mais insuportável de todos os tempos) dá as caras, assim como James Michael Tyler (Gunther), Elliot Gould (Jack Geller) e Christina Pickles (Judy Geller).





Criadores da série, David Crane e Martha Kauffman contam vários casos, inclusive como cada um dos atores chegou à produção. “Friends” era gravada com plateia. A dupla revela que não tinha pensado em um relacionamento sério entre Monica e Chandler. Mas a reação do público durante a gravação do último episódio da quarta temporada, quando os dois foram vistos na cama em um hotel em Londres, os motivou a engatar o romance.









"Na minha idade, voltar a fazer uma personagem como Phoebe?" Lisa Kudrow, atriz



Desde que o retorno de “Friends” foi anunciado, não faltaram polêmicas sobre a falta de diversidade do elenco, piadas gordo e homofóbicas e por aí vai. Qualquer indício de politicamente incorreto, ainda que estejamos falando de uma série lançada duas décadas e meia atrás, vai por água abaixo diante dos depoimentos de fãs mundo afora – uma garota, por exemplo, mostra sua Monica, sua alma gêmea.





E tem fã famoso de todas as idades. Lady Gaga falando com Lisa Kudrow (as duas entoam um dueto de “Smelly cat”) que Phoebe mostrou a ela como é bom ser diferente. Justin Bieber, Cara Delevingne e Cindy Crawford desfilando modelos icônicos dos personagens – como a famosa calça de couro de Ross.





Vai tudo acontecendo muito rapidamente e quando se vê, são quase duas horas de um revival delicioso – mas que só fará sentido para os fãs, não adianta tentar pegar o bonde agora.





O retorno da série, para quem ainda insiste, é mais uma vez descartado. “Na minha idade, voltar a fazer uma personagem como Phoebe?”, diz Lisa Kudrow a certo momento. Ela tem razão. Nostalgia é bom, mas com hora para acabar.





“FRIENDS: THE REUNION”

O especial estreia nesta terça-feira (29/06), no lançamento da plataforma HBO Max. Acesso: www.hbomax.com









» “The flight attendant”

Depois de 12 anos (2007-2019) como a adorável Penny da comédia “The big bang theory”, Kaley Cuoco provou seus recursos dramáticos como a comissária de bordo Cassie. Superatenciosa com os passageiros, mas com tendências ao alcoolismo, ela flerta em um voo para Bangkok com o milionário Alex Sokolov (Michiel Huisman). Acaba passando a noite com ele, e na manhã seguinte... surpresa! Encontra o homem morto, com a garganta cortada. Pior: não consegue se lembrar de nada. Apavorada e de ressaca, decide não chamar a polícia. Essa é a primeira de uma série de decisões erradas que a colocam em apuros. A primeira temporada, ambientada em Nova York, tem oito episódios, e a segunda, que será produzida em Los Angeles, estreia em 2022.







» “Raised by wolves”

Aqui, o chamariz é Ridley Scott, que dirige e atua como produtor-executivo dos dois primeiros episódios da ficção científica. Dois androides – a Mãe (Amanda Collin) e o Pai (Abubakar Salim) – escapam da Terra em guerra e vão para o planeta desolado Kepler-22B com 12 embriões. O objetivo da dupla é tentar salvar a humanidade. Há aqueles que, quando nascerem e crescerem, terão de voltar à Terra, enquanto os outros tentarão criar a civilização do novo mundo. Nada sai como esperado. Os personagens, pouco a pouco, vão sendo eliminados por acidentes ou doenças. A primeira temporada tem 10 episódios e a segunda já foi confirmada.





A PARTIR DE 1º DE JULHO





» “Nem um passo em falso”

Steven Soderbergh dirige o thriller noir, cujo elenco reúne um monte de gente conhecida: Don Cheadle, Benicio Del Toro, Jon Hamm, Ray Liotta e Matt Damon. Na polarizada Detroit dos anos 1950, dois gângsteres são colocados juntos em missão aparentemente simples. Curt Goynes (Cheadle) e Ronald Russo (Del Toro) devem chegar à casa do contador Matt Wertz (David Harbor) e manter a mulher e os filhos dele reféns, enquanto o personagem é levado para o escritório para recuperar um documento misterioso. Dá tudo errado e começa a trama cheia

de reviravoltas.





A PARTIR DE 6 DE JULHO





» “Gossip girl”

A narradora invisível revelava, por meio de um blog, os podres de um grupo de estudantes do Upper East Side, o lado dos endinheirados de Nova York. Na era pré-redes sociais, “Gossip girl” (2007/2012) atuou como um Twitter televisivo que lançou novas caras, entre elas Blake Lively e Leighton Meester. A nova versão da série, cuja primeira temporada traz 10 episódios, tem a mesma premissa e time criativo (Josh Schwartz e Stephanie Savage continuam como criadores). Ambientada oito anos depois da trama original, a nova geração de alunos da elite nova-iorquina é, obviamente, mais diversa. Kristen Bell repete aqui a função de ser a “gossip girl”, a voz que sabe tudo, mas nunca se revela.