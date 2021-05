Plataforma HBO Max chega ao Brasil em 29 de junho custando menos de R$ 20

"Friends: Reunion" chega ao Brasil somente daqui a um mês (foto: Warner/Divulgação)

Com dois planos de assinatura, um deles exclusivamente para smartphones ou tablets; uma semana de teste gratuito; e possibilidade de degustação (sem custo) de episódios, a HBO Max anunciou nesta quarta (26/5) seu lançamento na América Latina e Caribe. Em 29 de junho a plataforma será lançada em 39 países, entre eles o Brasil. A objetivo da plataforma é chegar a 100 milhões de lares na América Latina e no Caribe.

No país, a assinatura custará R$ 19,97 para a assinatura móvel e individual. Já o plano padrão, completo, com três usuários simultâneos e até cinco perfis, custará R$ 28. As assinaturas pré-pagas por 3 ou 12 meses também estarão disponíveis com descontos de até 30%. Lançada há um ano nos EUA, a plataforma chegará neste ano também a 31 países da Europa.

O conteúdo vai ser dividido entre produções, filmes, séries e documentários, da HBO, Warner Brothers, DC, Cartoon Network e Max Originais (esta última dedicada a produção que foram produzidas exclusivamente para a plataforma). A partir do lançamento da HBO Max, a HBO Go será descontinuado. Para o Brasil e o México a plataforma vai oferecer as partidas da Champions League.

Com investimento grande na América Latina, foram anunciadas 100 novas produções latinoamericanas até 2022. No Brasil, haverá parcerias com produtoras como Conspiração e Boutique. Entre os títulos anunciados estão a série “Os ausentes”, sobre pessoas desaparecidas, o reality “Pop divas”, apresentado por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, a série documental “PCC – O poder secreto”, o programa de astrologia de Giovanna Ewbank “Jornada astral”.

Outra novidade é que os filmes da Warner Bros. vão estrear na plataforma apenas 35 dias depois de terem sido lançados nos cinemas.

“Friends: Reunion”, que irá ao ar nesta quinta (26/5) nos EUA, será lançado no Brasil somente no dia 29 de junho, com a estreia da plataforma. As dez temporadas da icônica comédia também chegarão à plataforma.

“Sabemos que temos concorrentes. Uma das nossas obsessões é com a diferença e a qualidade do conteúdo é a primeira delas. Temos um conteúdo de grande intensidade, com grande épicos. E nosso preço é muito competitivo, correspondendo à necessidade concreta de cada país”, afirmou Luis Duran, general manager da HBO Max Latin America.

De filmes icônicos como “Casablanca” e “O mágico de Oz”, passando por séries histórias como “Família Soprano” e “Sex and the city”, ao blockbuster “Game of thrones”, até a inédita “The flight attendant” são algumas das atrações da nova plataforma.