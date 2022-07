Restaurantes com o melhor da culinária mineira

O tropeiro do Rei da Estufa é muito famoso na casa e pode variar de acordo com o gosto de cada consumidor - R$15 - R$ 28 (foto: Reprodução/Rei da Estufa )

Nesta terça-feira (5/7) é celebrado o Dia da Gastronomia Mineira, culinária que é um dos maiores patrimônios do estado de Minas Gerais. Desse modo, na capital belo-horizontina, feiras, mercados, bares e restaurantes, esbanjam temperos e tradições em seus cardápios. Para não deixar a data passar em branco, o Estado de Minas listou cinco lugares com ótimas opções típicas, com preços populares.





Frango com quiabo, tropeiro, costelinha… afinal, qual é o prato que melhor representa a culinária mineira? Para o chef do boteco Rei da Estufa, Alexandre Louzeiro, o gosto de Minas, na realidade, está na habilidade de aprimorar receitas dos arredores com os temperos e modos naturais da terra das alterosas.









Leia também: Dia da gastronomia mineira, comemorado hoje, tem celebração magra “Não se sabe ao certo a origem do feijão tropeiro, portanto o prato acaba se tornando de todo Brasil, mas a gente serve do nosso jeitinho… o jeitinho mineiro de fazer as coisas.”, declara o chef Louzeiro.





Bar do Zezé

Um dos maiores destaques no bar do Zezé é o jiló recheado com bacon acompanhado por carne de panela, angu, queijo ralado, cebola e cebolinha. O prato conhecido como “Encontro marcado” (R$ 34,50) serve duas pessoas.





Já os amantes de caldo podem experimentar o “Trupico mineiro” (R$ 43,50) com feijão carioca, pé de porco, costelinha e linguiça defumada acompanhados por mostarda refogada, torresmo e farinha de fubá torrado. Refeição para dois.





Endereço:

R. Pinheiro Chagas, 406 - Barreiro, Belo Horizonte

Contato: (31) 3384-2444

Prato "Encontro marcado" do Bar do Zezé - R$ 34,50. (foto: Reprodução/Bar do Zezé)





Mania mineira

No restaurante Mania mineira a comida temperada com bastante alho, cebola e coentro é preparada em um fogão a lenha, que ambienta a cozinha. Mas o diferencial está na gordura de porco, que embasa a produção de todos os pratos, até mesmo a rabada com batata e o frango com quiabo.





No estabelecimento, os clientes podem servir conforme o desejo do dia, com liberdade para montar o prato principal e seus acompanhamentos por R$ 55,90kg.





Endereço:

R. Paracatu, 1099 - Santo Agostinho, Belo Horizonte

Contato: (31) 98676-1365 - Adeir Alves Fernandes





Cantina do Sorriso

O tradicional frango com quiabo não participa do cardápio constante na Cantina do Sorriso, entretanto, todos os dias da semana o menu conta com 32 possibilidades diferentes de pratos prontos. As opções são nomeadas a fim de homenagear artistas da cidade,





Entre, as refeições mais pedidas está o “Chef Rusty Marcellini” (R$ 28,90) com arroz, feijão preto linguiça de porco, couve rasgada besuntada na banha quente com alho, farofa de banana da terra e um zoiudo, também conhecido como ovo. Outro PF que se destaca na casa é o “Nenel” (R$ 28,90) acompanhado de arroz, feijão, carne na lata, couve com alho frito, farofa de bacon, torresmo pururuca e ovo.





Endereço:

Rua Visconde de Taunay 263 - São Lucas, Belo Horizonte

Contato: (31) 2515-3559

O menu da Cantina do Sorriso conta com 32 possibilidades diferentes de pratos prontos. (foto: Reprodução/Cantina do Sorriso )



Leia também: Culinária mineira de cara nova: confira 10 pratos tradicionais revistos

Rei da Estufa

O diferencial do boteco Rei da Estufa está na forma, o balcão que armazena e mantém a temperatura do alimento remete a cultura do centro de BH em meados dos anos 1970 e a informalidade, praticidade e rapidez são os principais objetivos. Além disso, alho e cebola dão base para tudo que é produzido no estabelecimento.





O destaque entre os clientes é a porção de torresmo de barriga (R$ 30), assado e frito até ficar bem crocante. Já o tropeiro (R$15 - R$ 28), também muito famoso na casa, pode variar de acordo com o gosto de cada consumidor. Sendo assim, é possível solicitar o prato feito clássico, com linguiça, pernil, arroz e couve.





Endereço:

Av. Olegário Maciel, 742 - Centro, Belo Horizonte (Mercado Novo)

Contato: (31) 98860-3023

O diferencial do boteco Rei da Estufa está na forma e temperos. O balcão armazena e mantém a temperatura do alimento. (foto: Reprodução/Rei da Estufa )

Solar do Engenho

Uma opção diferente que proporciona imersão no imaginário dos costumes de Minas é o Day use — uso diário — no Solar do Engenho. Aos finais de semana o hotel fazenda abre suas porteiras para visitação e promete um dia com o melhor da comida mineira.





Além do café da manhã, almoço, sobremesa e bebidas não alcoólicas, o pacote inclui algumas atividades e experiências, disponibilizadas nos limites de seu vasto território, como: pesca esportiva, gangorras, cachoeira, tirolesa infantil e adulta, fazendinha, área kids e passeio à cavalo para as crianças.





O horário de funcionamento é de 8h às 17hs, durante esse período é possível consumir ilimitadamente nas dependências do restaurante. As refeições são servidas em escalas pré-definidas e a administração do local sugere que a visita seja agendada previamente. O custo do dia no estabelecimento é cobrado a partir de R$89,99.





Endereço:

Rodovia BR 040 - Km 479 - Zona Rural - Sete Lagoas

Contato: (31) 99781-2964