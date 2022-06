Festival que reúne gastronomia e arte começa nesta quinta em BH

Chef patissier Elisa Dayrell, especializada na produção de macarons, enaltece a valorização de doces em festivais (foto: Gui Barros/DIVULGAÇÃO)

Figa como símbolo de sorte e positividade. Esse é justamente o mote do FIGA – Festival de Gastronomia e Arte, que começa nesta quinta-feira (15/6) e segue com programação até sábado (18/6), durante parte do feriado prolongado em Belo Horizonte, nos jardins do Palácio das Mangabeiras, sempre das 12h às 22h. A proposta do evento é misturar música, gastronomia e artes plásticas.





04:00 - 15/06/2022 Retrospectiva on-line da obra de Gilberto Gil inclui disco inédito Quem faz figa para que dê tudo certo é o artista plástico Rogério Fernandes. Ele participou do processo criativo da identidade do festival e foi o idealizador do símbolo do FIGA. Rogério prepara também uma série de obras inéditas para expor durante o evento. São trabalhos que refletem os temas abordados por ele ao longo da carreira. Liberdade feminina e preservação ambiental dialogam com o próprio espaço aos pés da Serra do Curral, foco de recente discussão quanto à dialética entre exploração e proteção. Uma versão maior da figa também será exposta pelo artista no festival.





Os organizadores Alexandre Minardi e Jorge Ferreira ficaram responsáveis pela curadoria gastronômica do evento. Ferreira, que é chef do restaurante Olívia, pautou a escolha dos participantes do festival na valorização de novos cozinheiros de Belo Horizonte, não totalmente consagrados, mas com boa comida no menu.



Artista plástico Rogério Fernandes vai expor obras inéditas no evento e trabalhos dialogam com liberdade feminina e preservação ambiental (foto: Pedro Vilela/DIVULGAÇÃO)



DOCES EM EVIDÊNCIA





Elisa separou quatro itens do menu para apresentar ao público do FIGA, e se diz contente e satisfeita em estar entre os nomes escolhidos para participar do festival e ajudar no desenvolvimento gastronômico contemporâneo da capital, sobretudo no segmento de doces.





"O doce nunca tem um espaço muito especial. A gente tem sido contemplada em ser chamada para eventos do tipo. Tenho sentido que o doce tem ganhado mais espaço e esse é o meu objetivo, que a gente consiga chegar ao mercado da gastronomia com o mesmo requinte, com o mesmo cuidado que todos os chefs têm normalmente."





Para ela, ser mulher e poder representar a confeitaria francesa é gratificante, pois representa um ganho de espaço, direitos e trabalhos iguais, principalmente. As demandas acabam sendo dobradas em época de festival. Segundo a chef, realities como “MasterChef Brasil” (Band) e “Bake off Brasil” incentivam o público a ter novas experiências gastronômicas.





"As pessoas que vão ao festival são pessoas que procuram por uma gastronomia mais refinada e querem viver experiências diferentes, que é o que a gente propõe, tanto em textura, sabor e leveza", comenta Elisa.





Outro destaque do FIGA é a presença de Rubens Salfer, que atualmente é o chef executivo do grupo D.O.M, de Alex Atala. O chef convidado, conhecido como Catarina, trará três opções de pratos, com “ar de comida de casa de vó”: bolinho de aligot com geleia de abacaxi e pimenta; bobó camarão, abóbora e azeite de ervas; e carne de panela e canjiquinha.



Trufa de joelho de porco é um dos pratos que estarão no cardápio do festival gastronômico (foto: Victor Shawner/divulgação)



JAZZ A trilha sonora do festival fica por conta do Jimmy Duchowny Trio, destaque do jazz em BH, Gustavo Andrade Blues Band, as bandas Cash, Pipa, Allunar e No Label, e o DJ Nezt.





O frio previsto para o feriadão deve ser um “ingrediente” a favor, segundo Didio Mendes, um dos organizadores do FIGA. "Belo Horizonte tem medo do frio nos primeiros dias, não no primeiro mês", brinca. "Sabendo trabalhar o frio, ele vira um elemento a favor, não contra."





Quanto à retomada no aumento de casos de COVID, ele ressalta que medidas de prevenção do contágio, como o retorno do uso de máscaras obrigatório decretado pela PBH em locais fechados, aliadas à vacinação, darão conta de evitar que o público acabe desistindo de eventos como este.





A estrutura do evento, pet friendly, conta ainda com espaço para crianças, com dispensa de ingresso para menores de 10 anos.



Evento será realizado desta quinta até sábado nos jardins do Palácio das Mangabeiras (foto: Daniela Mansur/DIVULGAÇÃO)





FIGA – FESTIVAL DE GASTRONOMIA E ARTE

Desta quinta (16/6) a sábado (18/6), das 12h às 22h, no Parque do Palácio das Mangabeiras (Rua Prof. Djalma Guimarães, 157 – Mangabeiras). Ingressos: a partir de R$ 45 pelo sympla.com.br/festivalfiga. Crianças até 10 anos não pagam. Evento conta com espaço kids e é pet friendly. Informações: https://www.instagram.com/

festivalfiga/





* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Uma das escolhidas foi a chef patissier Elisa Dayrell, da Espetacular Doceria, especializada na produção de macarons e demais doces franceses. Formada pela Le Cordon Bleu, de Paris, a confeiteira lidera o espaço doceiro na Rua Grão-Pará, no Santa Efigênia, a primeira confeitaria de Belo Horizonte a trabalhar com capacidade de restaurante.