Luz de velas, vinho e paixão: onde celebrar o Dia dos Namorados em BH?

O Dia dos Namorados está chegando e muitos casais procuram restaurantes como alternativa (foto: Reprodução/Pexels)

O Dia dos Namorados está chegando e muitos casais procuram restaurantes, como alternativa para celebrar esse momento na companhia da pessoa amada. A data tão esperada pelos apaixonados, neste ano, será comemorada no domingo (12/6). O que concede licença poética para um final de semana de amor, com ótimas refeições.





Pensando nisso, o Estado de Minas selecionou onze boas opções de estabelecimentos em Belo Horizonte, que oferecem cardápios diversificados e escolhas para todos os gostos, até os menos românticos não resistem.





Entre os restaurantes estão o Bar Ideal, Birosca S2, Cantim Noir, Glouton e La Palma. Confira o que eles planejaram para esse final de semana do amor:





Anella Ristorante

No sábado e no domingo — 11 e 12 de junho — o Anella Ristorante, especializado em comida italiana, promete uma programação apaixonante. Com uma decoração romântica, embalados ao som de violino e teclado, os casais poderão desfrutar do Menu especial que inclui: antepasto (antes da refeição), prato principal e sobremesa. O valor é de R$ 209 por pessoa e cada uma poderá escolher um prato disponível no cardápio. O preço não inclui bebidas.





Para abrir a refeição, o casal poderá escolher entre o ‘Braciole di Maiale’ com carne de pernil suíno recheada com queijo e especiarias ao molho ao sugo, a ‘Insalata Speciale’ com mix de folhas mussarela de búfala, presunto cru, figo e outros ingredientes em um molho especial, e a tábua de frios ‘Affettati misti’.





Como parto principal as opções são:

Massa larga com molho de cordeiro ao sugo, vinho e ervas (Lagane con Agnello);

Canelones gratinados, artesanais e recheados com ricota frango e calabresa (Canelloni Gratinati);

Talharim na manteiga e salsinha com molho de natas com curry e camarões gratinados (Gamberi Gratinati);

Nhoque de batatas ao molho de tomate italiano, temperado com especiarias (Gnocchi Alla Puttanesca).





Para finalizar a noite, as possibilidades de sobremesas são Tiramisu e brownie de chocolate com sorvete de creme e calda de chocolate quente.





Essa programação especial estará disponível a partir de 18h30, atendendo por ordem de chegada.





Contato: (31) 3441-8748

Endereço: Av. Ministro Guilhermino de Oliveira, 325 - Santa Amélia, Belo Horizonte.









Bar Ideal

A celebração no Bar ideal será exclusiva para o dia 12 de junho, com decoração e música ao vivo das 19h até as 22h. Apesar de trabalhar com o cardápio aberto no dia dos namorados, o estabelecimento preparou uma programação especial, custando R$250 para o casal, com as bebidas à parte.





O menu apresenta algumas opções de brusqueta e salada para a entrada. Já como prato principal o casal poderá escolher entre:

Ancho angus com molho madeira acompanhado de risoto ao funghi;

Lombo de bacalhau com legumes, alho, batata ao murro e arroz;

Ribs barbecue com cenoura glaceada e arroz.





São duas sugestões de sobremesa: a cocada quente de forno com sorvete ou petit gâteau de chocolate.





Caso o casal prefira, o bar dá a possibilidade de substituir algum prato do cardápio especial, pelo menu tradicional da casa. E se o frio for um empecilho, uma opção é encomendar sua refeição e fazer a retirada. O funcionamento do estabelecimento aos domingos é das 11h à 00h e você pode adiantar sua reserva pelo WhatsApp.





Contato: (31) 3227-75380

Endereço: R. Eli Seabra Filho, 530 - Buritis, Belo Horizonte





Sobremesa do Bar Ideal: cocada quente de forno com sorvete (foto: Reprodução/Instagram)







Birosca S2

O pacote de dia dos namorados no popular bistrô Birosca é exclusivo para as noites de sábado e domingo. Assim, o estabelecimento planeja um jantar cheio de romance, enfeitado com velas e flores, na trilha sonora de um pianista e cardápio especial completo. De presente o casal que comprar o pacote, ainda ganha uma polaroid. Tudo isso por R$550.





Nesse valor não estão inclusos o serviço ou bebidas, mas conta com um couvert de crocante de fubá com manteiga de tomate, mais uma taça de espumante. Em seguida será servido um carpaccio de cogumelos, e após, um duo de entrada. Entre as opções, o casal pode escolher entre rosbife de carne de sol e tartar de camarão com maionese de salsão, ou a opção vegetariana de carpaccio de couve flor e alho poró assado.





As opções principais são:

Arroz de tomate defumado com polvo, chorizo ibérico e queijo de cabra;

Nhoque de batata com ragu de cordeiro, acompanhado por gotas de coalhada, amêndoas e cebola baby;

Risoto de abóbora com queijo serra das antas.





Para concluir, torta de chocolate com massa de amêndoa, inundada por calda de leite queimado e Jack Daniels.





O menu especial estará disponível a partir das 18h nos dias 11 e 12 de junho, no entanto, o restaurante atenderá por agendamento antecipado. Casais e grupos com três ou mais pessoas também podem adquirir o pacote pagando R$275 por pessoa.





Contato: 31 99957-7267

Endereço: Rua Silvianópolis, 483 - Santa Tereza, Belo Horizonte





Arroz de tomate defumado com polvo, chorizo ibérico e queijo de cabra do bistrô BiroscaS2 (foto: Reprodução)







Caê Restaurante

O almoço no Caê Restaurante será com o cardápio tradicional, mas na noite dos namorados, a partir de 18h, a casa funcionará exclusivamente com o menu especial. Para abrir o apetite, uma seleção de queijos mineiros curados, rillete de frango caipira com picles de beterraba e pão da casa.





Logo, cada um poderá escolher entre as opções de entrada, seguindo para as principais sugestões do menu:

Sorrentino de queijo canastra ao molho de tomates italianos e basilicão;

Canelone de camarão com espinafre e cogumelos frescos;

Steak ao poivre com arroz misturado no molho e cebola crocante;

Bochecha de porco braseada com lentilhas, hortaliças, cogumelos e farofa.





Para adoçar a noite, o estabelecimento ainda sugere duas opções de sobremesas.





O valor do pacote custa R$355 por casal e as reservas podem ser feitas por telefone. Serviços e bebidas serão cobrados à parte.





Contato: (31) 2528-2244

Endereço: R. Outono, 314 - Sion, Belo Horizonte









Cantina Piacenza

Sete sequências deliciosas englobam o menu especial da Cantina Piacenza, que vai antecipar o dia dos namorados para a noite de sábado e seguir no domingo, com dois horários pré definidos nos dois dias: 19h e 21h30.





Uma taça de espumante recepciona o casal, com creme de baroa trufado como mimo. A seguir, as entradas, em que o casal pode escolher entre: salada verde com lascas de parmesão, croutons e molho de limão; ovo perfeito com creme de aspargos; polenta cremosa com funghi; e baccal à mantecato.





Entre os aperitivos e o prato principal, será servido sorbet de tangerina para “lavar a boca”. Para finalizar, o casal poderá degustar a opção principal:

Filé com nhoque alfredo de queijo minas;

Pirarucu com risoto de limão siciliano;

Agnolotti de javali ao molho bechamel e molho de jabuticaba;

Ravioli de muçarela de búfala ao molho sugo e pesto.





De sobremesas as escolhas são entre ambrosia, o sorvete de paçoca com calda de chocolate meio amargo; “fogo e paixão” e tiramisú. Mas a noite no restaurante só acaba depois do licor de basílico como digestivo.





O preço do cardápio especial, por casal, é de R$ 450 e como a data é muito concorrida o estabelecimento vai atender reservas com pagamento antecipado. Bebidas não estão inclusas.





Contato: (31) 2515-6092

Endereço: R. Rio Grande do Sul, 1236 - Santo Agostinho, Belo Horizonte





Cantim Noir

No Cantim Noir, o dia dos namorados se estende por cinco dias. De 07 a 12 de junho, a partir de 18h, o restaurante reconhecido pelo melhor nhoque de Belo Horizonte, apresenta semana italiana, com decoração a luz de velas e música para tornar o ambiente mais aconchegante. Além disso, um pacote com entrada, jantar e sobremesa custa R$ 270 por casal.





Para a entrada, o menu aponta opções de bruschettas Italianas ou cestinha de Parmesão com Creme Roquefort. Já o prato principal o casal pode escolher dois tipos entre as seguintes massas e risotos:

Fettuccine alfredo;

Penne ao gorgonzola com iscas de filé mignon;

Nhoque ao molho de gorgonzola com nozes e passas;

Nhoque ao molho demi glace com cogumelos frescos e iscas de filé mignon;

Ravioli de gorgonzola com damasco ao molho de cogumelos;

Ravioli de zucchini e ricota ao molho de tomates flambado no conhaque com cubos de salmão;

Risoto de cogumelos ao limão e tiras de mignon bovino;

Risoto de aspargos com salmão.





Petit gateau e creme de papaya com licor de cassis são as opções para sobremesa. As bebidas não entram no preço do pacote.





Contato: (31) 99707-8090

Endereço: Av. do Contorno, 3588 - Santa Efigênia, Belo Horizonte





Nnhoque Sugo do Cantim Noir (foto: Reprodução)



Gabiroba Butiquim

O Gabiroba Butiquim promete aos casais um dia dos namorados em grande estilo, com duas ações. Almoço de 11h às 15h e jantar, com música ao vivo, das 18h às 22h. No dia, estará disponível um cardápio exclusivo, em que as opções principais são:

Steak de ancho com mousseline de baroa e legumes;

Filé ao molho madeira acompanhado de risoto de alho poró;

Salmão com salsa grega e risoni;

Salmão com palmito grelhado acompanhado de risoto de alho poró.





Cada pessoa poderá degustar um prato, após o trio de bruschetta oferecido de entrada.





Uma torta inglesa com base amanteigada e banana (Banoffe), mais Petit Gateau são as alternativas para sobremesa.





O estabelecimento preparou o pacote para duas (R$ 130) e quatro (R$ 260) pessoas, em que as bebidas não estão incluídas. Contudo, é necessário aderir ao pacote na plataforma on-line Sympla para garantir a reserva.





Contato: (31) 98506-8201 | (31) 3657-4625

Endereço: Av. Padre Vieira, 319 - Minas Brasil, Belo Horizonte





Steak de ancho com mousseline de baroa e legumes do Gabiroba Butiquim (foto: Reprodução)

Gastrô Hub

O Restaurante Gastrô Hub montou uma programação diversa para o dia dos namorados, com decoração e música ao vivo, válida para o sábado e domingo. No entanto, o jantar é servido exclusivamente com base no cardápio especial, que custa R$ 175 por pessoa. O valor inclui entrada, prato principal e sobremesa de 4 tipos de culinária diferentes: italiana, brasileira, japonesa e chinesa.





O estabelecimento até preparou uma alternativa para vegetarianos. Nessa lista, de entrada o casal poderá escolher duas opções entre bruschetta caprese, wonton de cogumelo, dadinho de polenta frita gratinada e peça de dragon roll com abacate. Já o prato principal pode variar em tofu de soja frito, e fagotine artesanal recheado com damasco e abacaxi.





No menu convencional de dia dos namorados, as opções de degustação se ampliam para bruschetta de camarão ao pomodoro, coxinha de rabada com creme de limão siciliano, wonton frito recheado com carne suína e sashimi de salmão trufado com pêra. E as escolhas principais passam a ser:

Salmão em crosta de grana padano com risoto de pêra com queijo brie;

Filé Mignon ao molho de vinho com nhoque na fonduta de gorgonzola;

Ninho de batata com frutos do mar e arroz branco;

Um combinado japonês especial do chef.





As opções de sobremesa são comuns nos dois cardápios. Petit ‘Gastrô’ de chocolate, banana caramelizada com sorvete e tiramisú encerram as refeições no final de semana mais romântico do ano.





As reservas são agendadas para dois horários: 18h às 21h e 21h às 23h30. E podem ser feitas via WhatsApp.





Contato: (31) 2527-5858

Endereço: Av. do Contorno, 4667 - Serra, Belo Horizonte





Glouton

O Glouton, do chef Leo Paixão, é considerado um dos melhores restaurantes da América Latina. O estabelecimento funciona no formato de cardápio fechado e no dia dos namorados não será diferente, é ideal para os admiradores das tradições.





O clássico menu de degustação é fechado e completo com snacks, entradas, pratos e sobremesas, e estará disponível somente mediante reserva. O custo é de R$350 por pessoa e tem a possibilidade de ser harmonizado, passando a custar R$535.





Dos pratos principais a cavaquinha com creme de milho vermelho, chips de tomate e chuchu é servida automaticamente. O segundo prato pode ser escolhido entre a papada de porco com mil folhas de mandioca, taioba e acelga, que é o carro chefe da casa, ou o churrasco de costela de boi com falso carvão, chucrute de repolho roxo com especiarias. Já na sobremesa são servidos pedaços de caqui com sorbet e crumble de coco, acompanhados de chocolate gold e menta.





As reservas podem ser feitas através do telefone.





Contato: (31) 3292-4237

Endereço: Rua Bárbara Heliodora, 59 - Lourdes, Belo Horizonte









La Palma

No restaurante La Palma o valor por pessoa será cobrado de acordo com a seleção do prato principal. As opções são:

Camarão à provençal com risoni ao bisque cremoso tomate grape e basílico (R$230);

Steak de filé ao molho café com leite, com risoto de castanha do Pará e queijo canastra (R$190);

Pirarucu ao molho catalão com purê de batata doce e maçã com crispi de alho poró (R$184);

Nhoque ao molho gorgonzola com castanha e crispi de alho poró (R$168);

Pato braseado com risoto de castanha do Pará e queijo canastra (R$178).





As bebidas são cobradas à parte, mas a entrada e sobremesa estão incluídas nestes valores. Como alternativa para os aperitivos estão um vinagrete de polvo com batata e rúcula, lingüiça com queijo canastra ao molho de champignon ou champignon marinado com batata e rúcula. Já a sobremesa, tem como opções: tuile com creme de damasco e calda de chocolate, ou, cilindro de chocolate com calda de frutas vermelhas.





O cardápio especial é válido para 12 de junho, e no ambiente, o restaurante vai harmonizar a experiência dos casais com decoração, espaço exclusivo para fotos e música ao vivo. Reservas podem ser feitas por telefone.





Contato: (31) 3441-4455

Endereço: Rua Professor Jerson Martins, 146 - Aeroporto, Belo Horizonte









Topo do Mundo

Apesar de não estar localizado na capital mineira, o restaurante Topo do Mundo tem a vista mais bela da cidade, já que está no alto da Torre Alta Vila em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





No dia dos namorados o estabelecimento vai fazer uma ação para os casais durante os dias 10, 11 e 12 de junho, com um menu especial. O couvert de pastas, pães e grissinis é servido para todas as mesas. Já para entrada, o casal tem que escolher entre o consommé de cogumelos e creme azedo, o mix de folhas com camembert tostado e pêra ao vinho, ou a polenta cremosa com ragu de cordeiro.





Entre os pratos principais oferecidos pelo restaurante estão:

Carré de cordeiro, o linguine Nero;

Espaguete de pupunha;

Steak de filé à Diana com arroz Jasmim;

Robalo grelhado.

Cada um poderá escolher apenas uma opção.





Para a sobremesa, as opções são: o bavaroise de chocolate branco com frutas vermelhas, o carpaccio de frutas tropicais com pêra em calda de zafferano e a cocada cremosa com nata de doce de leite e queijo canastra tostado e chips de coco.





No salão, dois tipos de mesas estão disponíveis: em frente a janela, com vista e no centro do restaurante. Dessa forma, os valores variam, entre R$ 400 e R$600 para duas pessoas, dependendo do tipo de mesa, dia e horário escolhido. No estabelecimento só será aceito agendamento antecipado pelo Sympla e nas informações do ingresso deve constar os detalhes da reserva.





Outros serviços e bebidas são cobrados à parte.





Contato: (31) 99371-0234

Endereço: R. Sen. Milton Campos, 145 - Vila Castela, Nova Lima