Festival na Pampulha tem música, pintura, gastronomia e passeios pela orla

O DJ Anderson Noise diz que vai escolher seu repertório depois de sentir a energia do público (foto: Fábio Mergulhão/divulgação)





Quantos cantos tem BH? Essa pergunta norteia um festival voltado para arte, música e gastronomia realizado na Pampulha. Trata-se da primeira edição 100% presencial, depois de experiências híbridas e on-line.





Fernando Pacheco prepara "experiência sinestésica"



Pacheco pintará ao vivo, acompanhando a trilha executada por Moreira. O artista plástico diz que vai pintar as cores da música do violonista, enquanto Celso vai tocar o ritmo de sua pintura. “Uma experiência quase sinestésica para o público”, afirma.





Essa proposta também está presente em uma das rotas preparadas pelo festival. Em visita ao ateliê de Pacheco, localizado naquela região, pessoas com deficiência auditiva poderão interagir com a arte criada por ele.





O combate ao preconceito racial e à discriminação de pessoas com deficiência será destacado por Pacheco. O quadro dele vai se referir ao capacitismo e ao movimento antirracista.





As demais rotas passam pelo Circuito Arquitetônico da Pampulha, em um passeio a pé, às 11h, com o guia de turismo Saulo Lisboa. Na última visita, às 16h, será possível contemplar o pôr do sol, ao lado da estátua de Iemanjá, na orla da Lagoa da Pampulha. São 15 vagas disponíveis para cada passeio.





Junho se foi, mas o clima julino ficará por conta do Trio Assum Preto, que sobe ao palco às 19h com repertório típico de um bom pé de serra, recheado com canções de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Falamansa e composições autorais.





O sanfoneiro e vocalista Bruno Valeriano conta que a demanda por forró é grande nesta época do ano, sobretudo com a volta dos festejos presenciais de são-joão, interrompidos durante a fase mais grave da pandemia.









Fernando Pacheco vai pintar quadro ao vivo durante o show do violonista Celso Moreira (foto: Nina Pacheco/divulgação) Quem encerra a programação com chave de ouro é Anderson Noise. Acostumado ao mundo techno, o DJ se diz curioso para decidir o que vai tocar no festival. Ele gosta de sentir a energia do público antes de escolher o set.

A gastronomia é de responsabilidade dos restaurantes que funcionam na praça de alimentação da Vila Rica Pampulha, bem como dos expositores da feira de artesanato e culinária realizada no local. A organização sorteará 15 vouchers de R$ 80 para serem consumidos durante o evento.





A organizadora Nina Morena informa que foram adotadas medidas de prevenção da COVID-19. De acordo com ela, seguindo todos os protocolos é possível curtir com segurança os cantos de encantos de Belo Horizonte.





A apresentadora do festival será a jornalista Fernanda Izidoro, parceira antiga do evento.

Programação

15h – Pocket show infantil com a cantora Christiana Lobo

17h15 – Show do violonista Celso Moreira, com a participação de Fernando Pacheco, que fará pintura ao vivo

19h – Forró com o Trio Assum Preto

20h30 – Música eletrônica com o DJ Anderson Noise





FESTIVAL CANTOS DE BEAGÁ

Neste sábado (2/7), a partir das 10h. Vila Rica Pampulha, Avenida Fleming, 900, bairro Ouro Preto. Entrada franca.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria