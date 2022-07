Mundo Livre S/A traz o som do manguebeat para BH

Mundo Livre S/A foi um dos idealizadores do movimento pernambucano que trouxe novos parâmetros para a música brasileira (foto: Cristiano Bivar/Divulgação)

Os pernambucanos do Mundo Livre S/A começam a celebrar os 30 anos do Manifesto Mangue (escrito em 1992 pelo vocalista e compositor Fred Zeroquatro) no palco da Autêntica (Rua Alvares Maciel, 312 – Santa Efigênia), divulgando o nono álbum da banda, “Walking dead folia". O show será neste sábado (2/7), a partir das 22h.



Com dois singles já disponíveis nas plataformas de streaming, Mundo Livre S/A prepara o lançamento de outro álbum ainda para este ano. Ao lado da Nação Zumbi de Chico Science, o grupo trouxe novos paradigmas para a música brasileira nos anos 1990, mesclando rap, punk rock, maracatu e ciranda, entre outros gêneros musicais. O disco tem repercutido fortemente desde o lançamento pela crítica feroz à situação atual do Brasil e à postura do governo federal em relação à crise da pandemia. Com elementos que vão do punk ao coco, o show promete agitar a pista da casa e os fãs dos cofundadores do Movimento Manguebeat.





O palco da Autêntica receberá, nesta mesma noite, o Mombojó, que finalmente chega a Belo Horizonte com o show da turnê do álbum “Deságua” (2021), que comemora seus 20 anos de carreira. O repertório inclui músicas de toda a discografia do grupo, outro talentoso coletivo de Pernambuco. Ingressos custam a partir de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia social), à venda no site www.aautentica.com.br, onde também constam todas as informações.