Mostra em BH destaca o cinema de resistência do mineiro Fábio Carvalho

O diretor Fábio Carvalho participa da sessão de seu filme “O general”, neste sábado (2/7), às 20h, no Cine Humberto Mauro, durante a mostra “Cinema mineiro em cartaz”.













"Não pretendo passar mensagem nenhuma com 'O general'. Gostaria apenas que as pessoas assistissem e soltassem a imaginação. É um longa para abrir, não para fechar" Fábio Carvalho, cineasta



“'O general' foi o meu primeiro longa-metragem. As exibições originais, sempre únicas ou duplas em festivais, vão fazer 20 anos. Já estou no sexto longa, todos filmados nesta mesma condição”, revela o diretor. Carvalho diz que as dificuldades de produção no Brasil fazem com que ele fique à margem do circuito comercial.

Fábio Carvalho filmou o 'diálogo impossível'

Filmado no final de 1999 e completado em 2003, “O general” é fruto de um prêmio de roteiro concedido pelo Ministério da Cultura, que viabilizou o início das gravações.





O longa experimental aborda “três facetas de um personagem que se desencontram em um apartamento, tentando formular o diálogo impossível”, de acordo com a sinopse.





Fábio Carvalho lançou mão da artificialidade propiciada pelo cinema para explorar encontros e desencontros. “O general”, aliás, dialoga com os tempos atuais, marcados pela falta de diálogo e de conexão entre as pessoas.





“Havia 10 anos que não assistia a esse filme, fiquei espantado ao revê-lo agora. Fiquei com certa reserva de vê-lo durante anos, pois vários parceiros e companheiros que trabalharam comigo na produção morreram. Achei que pudesse ficar triste, mas foi o contrário: senti o filme vivo e mais atual do que nunca”, diz Fábio.





De acordo com o diretor, trata-se de uma ode ao cinema e ao que a sétima arte poderia ter sido “se não fosse corrompida pelo mercado”.





“Cinema virou novela. Antigamente, as novelas de TV tentavam copiar o cinema, mas agora é o contrário”, lamenta, enfatizando que seu ofício é arte, e não mero produto para o mercado.









Fábio Carvalho (sentado) com os atores Hélio Zolini, Isabel Lacerda e Ronaldo Brandão, evento realizado no Cine Belas Artes, em 2004 (foto: Marcos Michelin/EM/D.A Press/28/6/04)

Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Luis Buñuel, Nicholas Ray, John Ford, Jean-Luc Godard e Roman Polanski influenciaram Fábio.

“Inspirações-pirações” acompanham Fábio Carvalho

Sou um cinéfilo. Cinema é arte totalizante, que reúne todas as artes”, comenta. “Minhas inspirações-pirações artísticas foram me formando para desaguar neste filme”, observa. “Não pretendo passar mensagem nenhuma com 'O general'. Gostaria apenas que as pessoas assistissem e soltassem a imaginação. É um longa para abrir, não para fechar. Já fiz a minha parte, que é produzir o filme. Agora está nas mãos do público”, diz Carvalho, que estreou na direção em 1984, aos 19 anos, com o curta “Imaginação”





O elenco de “O general” reúne nomes de destaque da cena artística de BH, como Ronaldo Brandão, Kimura Schetino, Soraya de Borba, Hélio Zolini e Guará, além dos cineastas Neville de Almeida, que nasceu na capital mineira, e Paulo César Saraceni, que era carioca.





Também fazem parte do elenco as atrizes Ana Maria Nascimento e Silva e Ingra Lyberato, esta última a Madeleine da versão original da novela “Pantanal”, exibida nos anos 1990 pela extinta Rede Manchete.

“O GENERAL”

Brasil, 2003, 72 min. De Fábio Carvalho. Com Ronaldo Brandão, Ana Maria Nascimento e Silva, Guará, Ingra Lyberato, Isabel Lacerda, Neville de Almeida, Paulo Cesar Saraceni e Éder Santos. Sessão neste sábado (2/7), às 20h, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes. Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Entrada franca. Informações: (31) 3236-7400.





