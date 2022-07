Culinária mineira de cara nova: confira 10 pratos tradicionais revistos

A casa especializada em hambúrgueres traz uma opção com elementos da culinária mineira (foto: Reprodução / Soul Jazz Burger)

Hoje é comemorado o Dia da Gastronomia Mineir e não dá para falar dela sem pensar em pão de queijo, couve, carne de porco e queijo canastra. Mas se engana quem pensa que essas delícias aparecem apenas na beira do fogão de lenha. É que, cada vez mais, os restaurantes buscam dar uma nova roupagem para os clássicos, explorando os sabores de forma moderna.

Pão de queijo frito - Chopp da Fábrica

São entradas, pratos principais, sobremesas e quitutes que vão encantar desde aqueles que gostam de um tira-gosto de mesa de buteco, até os mais refinados, com um menu degustação completa. Confira 10 opções dos novos clássicos da gastronomia mineira.

Restaurante típico da comida mineira, o Chopp da Fábrica conta com mexidão, tropeiro e polenta mineira no cardápio. Mas, para os mais moderninhos, a casa conta com um tira-gosto de pão de queijo frito.

O quitute nada mais é que a massa tradicional de pão de queijo, frita em palitos. A iguaria está disponível em três porções: na Gamela do Ti Guto, é acompanhada de bolinho de mandioca, fritas e contra-filé acebolado. O preço é R$94,90 e serve aproximadamente quatro pessoas.

Já a Gamela do Pupo vem com pão de queijo frito, bolinho de mandioca, torresmo e linguiça especial. Também serve quatro pessoas, por R$ 79,90. Pelo mesmo valor, a Gamela do Ti Paulo conta com o pão de queijo frito, bolinho de feijão, fritas e fraldinha de porco acebolada.

O cardápio também uma porção de pão de queijo frito com linguiça especial, por R$58,90.

O Chopp da Fábrica tem duas unidades: no Santa Efigênia, fica na Avenida do Contorno, 2736; já na Pampulha, está na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2733.

Menu degustação - Pacato

Com menu assinado pelo chef Caio Soter, o Pacato reúne, em todos os pratos e drinks, a tradição de Minas Gerais e o futuro da gastronomia. O destaque fica com o menu degustação, composto por sete tempos, couvert, pré sobremesa e petit four. O serviço tem duração aproximada de 2 horas e custa R$330,60.

A experiência gastronômica começa com um couvert de pão de milho e manteiga de frango. Em seguida, a combinação de broa crocante, purê de broa e páprica; casadinho de tutu, pó de feijoada e geleia de molho gavião; e canudinho de verdura com creme e picles de taioba.

Depois, é a vez da ostra com molho ácido de cenoura e sorbet de milho verde; com sambiquira na brasa, hortelã pimenta e vinagrete. O menu também conta com uma sopa de ravioli de porco e caldo de pé de poco;

O jiló não poderia ficar de fora. Ele aparece defumado com molho de mostarda, jabuticaba avinagrada e creme de fígado de galinha. Em seguida, é servido peito e coração de frango, com angu e quiabo tostado.

Encerrando os pratos salgados, o porco do dia, mamão verde e abóbora tostada e molho de porco com cachaça envelhecida.

A pré-sobremesa consiste em caqui, tartare de manga e creme inglês de capim limão. Em seguida, são servidas as sobremesas. Para começar, um rocambole de milho com sorvete de nata e fonduta de canastra. Para encerrar, o Petit Four, com queijo do Serro, Broinha Romeu e Julieta e Marmelada que não é de marmelo.

O Pacato fica no Lourdes, na Rua Rio de Janeiro, 2735.

Picolé mineiro - Brookin Homemade Burger

Picolé Mineiro é uma opção de entrada com carne de porco feita na brasa, mandioca frita e vinagrete (foto: Reprodução / Brooklin Homemade Burger)

Com um cardápio repleto de hambúrgueres e sanduíches americanos, o Brooklin Homemade Burger conta com uma entrada bem mineira, que dá para compartilhar com até duas pessoas. O prato, chamado Picolé Mineiro, nada mais é que uma carne de porco assada lentamente e pururuca, pincelada de molho cítrico e acompanhada de mandioca frita e vinagrete. Tudo isso por R$50,90;

O restaurante fica no Jaraguá, na Rua Intendente Câmara, 606.

Sorvete Tradição de Minas - Verdemar

Apesar de não estar no menu de um restaurante, o sorvete do supermercado Verdemar não deixa nada a desejar às gelaterias da cidade. Combinando doce e salgado, o sabor é equilibrado e a textura bastante cremosa.

Disponível em dois sabores, doce de leite com queijo e goiabada com queijo, o pote é de 900ml e custa R$32,90.

Risoto Mineiro - Bistrô Vila Rica

Risoto Mineiro combina a culinária francesa com elementos da gastronomia mineira (foto: Reprodução / Bistrô Vila Rica)

Com clássicos da culinária francesa, o Bistrô Vila Rica tem uma opção perfeita para quem quer misturar a tradição europeia com os sabores do nosso estado. O Risoto Mineiro é feito com carne seca, linguiça calabresa e couve crocante. O prato custa R$57,90.

Além do sabor, o Bistrô Vila Rica reúne um ambiente romântico e bucólico. O espaço Vila Rica fica na Avenida Fleming, 900.

Escondidinho de porco - Birosca s2

Com um menu que muda de tempos em tempos, o Birosca s2 é a opção perfeita para quem ama experimentar as novidades da gastronomia mineira. Atualmente no cardápio assinado pela chef Bruna Martins, o escondidinho de porco reúne filé mignon de porco, purê de banana, queijo canastra, bacon e capuchinha e custa R$71.

O Birosca s2 tem um ambiente romântico, com elementos tradicionais do interior. A casa fica no bairro Santa Tereza, na rua Silvianópolis, 483.

Kilário - Soul Jazz Burger

A casa especializada em hambúrgueres traz uma opção com elementos da culinária mineira (foto: Reprodução / Soul Jazz Burger)

Até os apaixonados por um bom hambúrguer encontram opções que trazem o melhor da culinária mineira. O Soul Jazz Burger traz o Kilário no menu, um hambúrguer de linguiça, pernil e bacon de 150 gramas, queijo canastra, barbecue de goiabada e alface, em um pão focaccia artesanal.

O combo, com refrigerante e batata frita, custa R$36,90. Além da boa culinária, a casa é embalada pelo melhor do jazz, com apresentações ao vivo toda quarta-feira.

O Soul Jazz fica na Rua Noraldino de Lima, 387, no Bairro Aeroporto.

Bolo mineirinho - Doce que Seja Doce

Chame as formiguinhas para se deliciar com o bolo mineirinho de uma das casas de doces mais hypadas de BH. O bolo tem massa de queijo canastra, ganache de chocolate branco com queijo, doce de leite e farofa de castanhas caramelizadas.

O bolo pode ser comprado em fatias na loja, ou sob encomenda - a partir de R$90. A Doce de Seja Doce fica na Savassi, na Rua Antônio de Albuquerque, 304.

Bruschettas de pão de queijo - Astoria Bar

Bruschettas de Pão de Queijo misturam sabores doces e salgados, nesta releitura da culinária italiana (foto: Reprodução / Astoria Bar)

Seja no seu brunch ou para curtir um drink à noite, o Astoria Bar conta, no seu cardápio, com as Bruschettas de Pão de Queijo. O prato, tradicional da culinária italiana, aparece completamente com base de pão de queijo, queijo brie com geleia de frutas vermelhas e pernil ao molho de tomate defumado. A porção tem quatro unidades e custa R$29.

O Astoria Bar fica no Bairro Santo Antônio, na Rua Leopoldina, 85.

Croquete de pulled pork - Uluru Café

Fechando nossa lista, o Uluru Café traz uma opção diferente de carne de porco para todas as horas do dia. Na porção, vem seis croquetes cremosos de pernil suíno temperado com limão e empanado em farofa de pães rústicos. O prato acompanha maionese de pimenta de siriracha e custa R$36.

O Uluru Café conta com quatro unidades: no Funcionários, na Avenida Afonso Pena, 2925; no Lourdes, na Rua Marília de Dirceu, 94; no Boulevard Shopping, na Avenida dos Andradas, 3000; e no Vila da Serra, em Nova Lima, na Alameda Oscar Niemeyer, 1369.