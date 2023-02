X-Tudo está de cara nova e lança sanduíche de linguiça

'Parece contraditório, mas, por mais que a marca seja tradicional e que os produtos não mudem muito, não paramos no tempo', comenta a sócia Fernanda Reis (foto: Gui Barros/Divulgação)

O visual mudou, mas o sabor continua igual. Quem já passou pela Avenida do Contorno, na altura da Savassi, deve ter visto que o X-Tudo está de cara nova. A repaginação faz parte de um processo constante da marca de se atualizar, ao mesmo tempo em que preserva uma história de mais de 40 anos como o mais tradicional lanche de rua de Belo Horizonte. Nessa nova fase, entrou no cardápio um sanduíche de linguiça.



Há 13 anos o X-Tudo está sob o comando das irmãs Fernanda e Renata Pires. Logo que assumiram o negócio, elas deram uma repaginada na logo. Dessa vez, decidiram alterar as cores. O vermelho saiu de cena e o amarelo ficou mais sóbrio, juntando-se ao preto e branco.

Com essa mudança, as sócias querem se distanciar da ideia de fast food. “Os nossos sanduíches são 100% artesanais. Não temos produção em larga escala e tudo é feito aqui”, destaca Fernanda.





A nova combinação de cores, mais moderna, também reflete o desejo de manter o negócio sempre atualizado. A cozinha foi ampliada e já opera com novos equipamentos. Em breve, um totem de autosserviço ficará disponível para o cliente fazer o seu próprio pedido.









Com linguiça de porco, queijo prato e cebola, X-Uai (direita) passou a fazer parte da linha de sanduíches especiais (foto: Gui Barros/Divulgação)



“Parece contraditório, mas, por mais que a marca seja tradicional e que os produtos não mudem muito, não paramos no tempo. Estamos sempre trazendo novidades, repaginando, modernizando, sem nunca perder a essência”, comenta Fernanda, que conheceu o fundador quando trabalhava na fábrica que fornecia os pães para os sanduíches. Desse encontro, surgiu a oportunidade de negócio.No cardápio, a novidade é o X-Uai, com linguiça de porco, queijo prato e cebola. A inspiração vem do famoso pão com linguiça, mas tem a cara do X-Tudo: a linguiça vai enrolada para ficar no formato da carne de hambúrguer e o pão também é de hambúrguer.

Desde que assumiram a marca, as irmãs já fizeram outras mudanças no cardápio, como incluir a porção de batata frita (criando os combos) e lançar a linha dos sanduíches especiais.



Dela fazem parte o X-Desfiado (pasta de frango desfiado, catupiri e bacon e batata palha), o X-Picanha Duplo (dois hambúrgueres de picanha, bacon, queijo cheddar e cebola caramelizada) e o X-Veg (hambúrguer de grão-de-bico com beterraba e ovo).





O mais vendido



Sai vermelho, entram preto e branco: nova logo reflete desejo de manter a marca sempre atualizada (foto: Gui Barros/Divulgação)

“Bacon, ovo e queijo: é o que todo mundo quer em um sanduíche de rua. É um coringa, não tem erro.” Muitos clientes pedem acréscimo de batata palha, amada por ser fina e crocante. “Bacon, ovo e queijo: é o que todo mundo quer em um sanduíche de rua. É um coringa, não tem erro.” Muitos clientes pedem acréscimo de batata palha, amada por ser fina e crocante.



Não há quem resista ao gostinho especial do molho rosé. Feito com maionese caseira e outros temperos secretos, está no cardápio desde o início e se tornou um ícone da marca.





O X-Tudo se mantém como uma opção de lanche de fim de noite. Tanto que, de quarta a domingo, fica aberto das 18h às 5h, pronto para receber quem sai da balada com fome.



Além das receitas, Fernanda e Renata fazem questão de preservar o ambiente descontraído e sem formalidades. Os atendentes gostam de conversar e brincar com os clientes.





As irmãs vêm investindo no delivery para levar a mesma experiência à casa dos belo-horizontinos. Recentemente, montaram uma cozinha separada para as entregas, assim conseguem atender com mais agilidade.



“Antes fazíamos tudo na mesma chapa e alguns pedidos demoravam duas horas para chegar. Agora, não, reduzimos esse tempo para uma hora, às vezes 40 minutos”, avisa Fernanda, acrescentando que trabalha com uma equipe própria de motoboys.

Serviço

Avenida do Contorno, 6283, Savassi

(31) 99648-4536

Para os saudosistas, um aviso importante: os clássicos permanecem intocáveis. As irmãs nunca deixaram de seguir as receitas do fundador. O X-Tudo, que deu nome ao negócio iniciado em um trailer, continua a ter hambúrgueres de boi e frango, frango desfiado, queijo, abacaxi, presunto, bacon, ovo, milho, batata palha, alface e tomate.Com essa lista enorme de ingredientes, mata a fome de qualquer um. De todos, o mais pedido, disparado, é o X-Egg Bacon. Para você ter uma ideia, vende o dobro do segundo colocado.