Vencedor do Comida di Buteco: 'A criatividade vem da gente e do Google'

687

Os donos do boteco Us Motoca receberam o prêmio na noite de segunda-feira (22/05) (foto: Rafael Rocha / EM / D.A Press) Além do capricho nas panelas, a dedicação ao teclado foi um grande diferencial na campanha vitoriosa feita pelo Us Motoca, o bar que venceu a edição do Comida di Buteco deste ano em BH.













Nas pesquisas culinárias para elaborar o petisco deste ano, a cozinha do bar foi usada, cruzou oceanos e foi até a Índia, já que o tira-gosto que participou do certame leva sabores daquele país. A costelinha suína marinada em molho chimichurri, assada e coberta com farofa de torresmo vem acompanhada de gratin de batata ao molho indiano masala cremoso e gratinado com parmesão. A curiosa combinação de sabores, que mistura torresmo com molho indiano, conquistou o paladar dos jurados.





“Somos familiarizados em assar costela, que sempre foi muito boa, então pensamos em criar uma guarnição muito boa. Daí criamos o gratin de batata com molho indiano massala e ficou espetacular. Nunca tínhamos feito nada indiano”, revelou Jeison.





Motoca Ribs: costelinha suína marinada em molho chimichurri coberta com farofa de torresmo e acompanhada de gratin de batata ao molho Marsala cremoso e gratinado com parmesão (foto: Rodney Costa/Divulgação) O boteco conseguiu desbancar alguns que eram favoritos, como o Café Palhares, o campeão do ano passado que acabou ficando na quarta colocação. Também foi uma boa novidade a região onde o bar se encontra ter sido contemplada, já que o bairro Camargos não é exatamente um roteiro boêmio.





Histórico de superação





Jeison e Kelly estão à frente do bar há cinco anos. O estabelecimento já foi palco de outra reviravolta no passado. Em 2014 o bar foi incendiado após um assalto faltando apenas duas semanas para o início do festival. Os proprietários eram outros e conseguiram reverter o problema.





Ao passar dos anos, o estabelecimento vem fazendo uma trajetória de ascensão no certame. “Ficamos em 5º lugar em 2020 e em 4º no ano passado”, celebrou o proprietário atual.





O casal estava incrédulo e bastante emocionado durante a revelação do prêmio, que foi entregue ontem pelo prefeito Fuad Noman, durante evento realizado no Centroequatro, na Praça da Estação. “É uma loucura. Buscamos muito, trabalhamos muito, mas pelos transtornos que tivemos nunca imaginamos que íamos chegar em primeiro”, disse Jeison.