'Comida di Buteco': Us Motoca vence a 23ª edição do concurso gastronômico

Motoca Ribs é o prato vencedor da edição deste ano (foto: Reprodução/Comida di Buteco) O bar Us Motoca é o grande vencedor da 23ª edição do “Comida di Buteco”. O resultado do mais conhecido e tradicional concurso gastronômico de Belo Horizonte foi anunciado na noite desta segunda-feira (22/5), no espaço Centoequatro, no Centro, e contou com a presença de dezenas de representantes dos botecos.

Nesta edição, o tema era “Ervas e Especiárias”. Entre os 95 participantes, o Us Motoca se destacou entre público e jurados com o Motoca Ribs, uma costelinha suína marinada em molho chimichurri, assada, coberta com farofa de torresmo e acompanhada de gratin de batata ao molho Marsala cremoso e gratinado com parmesão.









'Us Motoca' fica na Rua Blenda, 91, no Bairro Camargos, na Região Noroeste de Belo Horizonte (foto: Rafael Rocha / EM / D.A Press) No concurso do ano passado, o estabelecimento ficou em quarto lugar. O vencedor da edição de 2022, o tradicional Café Palhares, ficou em quarto neste ano, com o “De Lá pra K”, charutinhos de folha de couve recheados com galinhada mineira e aromatizados com especiarias árabes e ervas brasileiras.

Confira quais são os melhores botecos de BH, segundo o Comida di Buteco 2023:

1° lugar: Us Motoca

2° lugar: Espetinhos do Paulão

3° lugar: Léo da Quadra

4° lugar: Café Palhares

5° lugar: Spetin