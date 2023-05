Evento em BH vai promover culinária de diferentes regiões de Minas

687

Evento já está em sua terceira edição e vai trazer a diversidade da culinária mineira (foto: Nereu Júnior)



A Savassi deve ficar lotada no próximo domingo (21/5), quando o bairro recebe a terceira edição do Made In Minas. O evento gastronômico reúne chefs que vão apresentar receitas que tentam traduzir a identidade da culinária mineira. Os ingressos são gratuitos, mas é preciso retirá-los pela plataforma Sympla. O público também pode contribuir voluntariamente com 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Instituto Adotar.

Dez restaurantes de diferentes cidades participam do encontro, entre eles casas de Belo Horizonte, Montes Claros, Diamantina, Itabirito, Serra da Canastra, Juiz de Fora e Tiradentes, entre outras. “O Made in Minas Gerais é uma oportunidade de viajar por Minas Gerais sem sair da Praça da Savassi”, conta Jordane Macedo, curador gastronômico e idealizador do evento.



Entre os pratos participantes, destaque para a costelinha assada com calda de goiabada e queijo feita pelo restaurante La Maison, de Montes Claros. O acarajeca é preparado pelo Empório 77, de Itabirito, e consiste em um bolinho de feijão (abará) recheado com pernil desfiado, vatapá de bacon com queijo tipo canastra, picles de cebola roxa.

De Juiz de Fora, o restaurante Vieiras apresenta o pé no rabo, que reúne caldo de rabada com pé de porco, mandioca, linguiça mineira e agrião. Entre as opções de sobremesa, o sorvete caseiro cremoso de mexerica com praliné de amêndoas e calda de mexerica é opção do restaurante Nuúu, de BH. Entre os pratos participantes, destaque para a costelinha assada com calda de goiabada e queijo feita pelo restaurante La Maison, de Montes Claros. O acarajeca é preparado pelo Empório 77, de Itabirito, e consiste em um bolinho de feijão (abará) recheado com pernil desfiado, vatapá de bacon com queijo tipo canastra, picles de cebola roxa.

O valor dos pratos varia entre R$ 18 e R$ 40 e haverá uma competição, onde os consumidores, via QR code, vão eleger o melhor prato servido no evento. O melhor prato ganhará o “Troféu Dona Lucinha”, em homenagem a uma das maiores referências da cozinha mineira.

A festividade conta com espaço kids e também aceita animais de estimação. Além disso, terá atividades como contação de histórias, por Alessandra Nogueira, e intervenções do Circo Sufoco. Dentre as atrações musicais, estão a DJ Aída, o violinista Flávio Monteiro, a Charanga Pop, a banda Choro Vadio, a Orquestra Mineira de Viola Caipira, o músico e comediante Marcus Vinile e a banda Nolli Brothers.









A programação ao longo do dia contará também com bate-papos e cozinha ao vivo. Para participar, é necessário se inscrever assim que chegar no evento, também de forma gratuita.

Confira os restaurantes





Restaurante Casa Cheia - Belo Horizonte





Torresmo de barriga de mandioca frita: Torresmo de barriga em cubos, temperado e marinado na cachaça, pururucado em óleo quente, servido com mandioca frita (R$ 30,00).





Mexidoido Chapado: Mexido feito na chapa, com arroz, legumes cozidos ao azeite, lombo e linguiça defumada, bacon, ovo de codorna frito, tempero especial e cheiro verde (R$ 30,00).





Nuúu Restaurante - Belo Horizonte





X-Frango Núuu: Baguete Cumpanio, Peito de frango empanado, blend de queijo d’Alagoa, aioli de limão e alface americana (R$ 38,00)





Franguito Núuu: Iscas de peito de frango empanado com molho de queijo d’Alagoa (R$ 24,00)





Geladim de mexerica: Sorvete caseiro cremoso de mexerica com praliné de amêndoas e calda de mexerica (R$ 18,00)





Restaurante Flor do Cerrado - Montes Claros





Carne de Sol com mandioca na manteiga de garrafa: Isca de carne de sol, acompanhada de mandioca, cozida e salteada na manteiga de garrafa e queijo minas (R$ 40,00)





Mandioca na manteiga de garrafa: Mandioca cozida e salteada na manteiga de garrafa com queijo Minas (R$28,00)





Restaurante La Maison - Montes Claros

Costelinha Romeu e Julieta: Costelinha assada com calda de goiabada e queijo (R4 40,00)





Empório 77 Bar e Bistrô - Itabirito





Tropeiro Mineiro: Feijão vermelho da roça, linguiça artesanal de porco, linguiça calabresa, bacon, ovo, couve (R$ 30,00)





Acarajeca: Bolinho de Feijão (abará), recheado com pernil desfiado, vatapá de bacon com queijo tipo canastra, picles de cebola roxa ( R$ 28,00)





Relicário Gastronomia - Diamantina





Croquete de carne com molho de pequi: 6 unidades de croquete de carne nobre e requeijão cremoso acompanhado de molho de pequi (R$ 32,00).





Carne de lata: Pernil de porco caipira conservado em lata, desfiado e acompanhado de crispy de couve e lâminas de maçã com azeite picante (R$ 38,00)





Fernandinho Fogo e Brasa - Vargem Bonita





Arroz de barranco: Arroz com carne de porco, legumes e queijo canastra (R$ 36,00).





Porto Capetinga Bar: Santo Hilário





Filé de tilápia no fubá: Iscas de tilápia empanadas no fubá de moinho d’água (R4 34,00)

AngaBar - Tiradentes

Sanduíche de barriga de porco empanada: Barriga de porco empanada, brioche Du Pain, queijo da Lúcia, picles de cenoura e cebola roxa, goiabada ácida e brotos (R$ 40,00).





Tiradito de tilápia defumada: Tilápia defumada, shrub de gengibre, castanha de baru, picles e nori (R$ 34,00).





Restaurante Vieiras – Juiz de Fora





Pé no rabo: Caldo de rabada com pé de porco, mandioca, linguiça mineira e agrião (R$ 26,00)





Polenta com ragu de carne: Polenta de fubá branco com ragu de carne e funghi (R$ 28,00)









*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha