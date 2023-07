BH: Drinks em homenagem a Barbie chegam ao restaurante Berilo

687

As bebidas 'Barbie Joia Rara' e 'Hi, Ken' estão disponíveis por tempo limitado no restaurante Berilo (foto: Divulgação/Mariana Tavares) O restaurante Berilo Cozinha e Drinks lança nesta semana dois drinks especiais inspirados na boneca Barbie e no companheiro dela, Ken. Cada bebida custa R$ 41,90 e tem cores vibrantes.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Berilo Cozinha & Drinks (@berilo.cozinhaedrinks)



As bebidas possuem tags e são instagramáveis: a ‘Barbie Joia Rara’ é um drink rosa, que leva pitaya rosa, cereja em calda, Aperol, Beefeater Pink, limão capeta e espuma de limão siciliano.

O ‘Hi, Ken’, é composto por vodka, Curaçau Blue, suco de limão, energético de coco, xarope de gengibre e mirtilos para decorar.





Os drinks, inicialmente, vão ficar cerca de 30 dias no cardápio, a partir da quinta (20/7). O cliente também pode adquirir as duas bebidas no combo, que sai por R$72,90.





“Recebemos um público muito jovem aqui. A ideia é trazer ainda mais diversão, entretenimento e, claro, fotos para as redes sociais”, diz Cecília Ramirez, uma das sócias do Berilo.









Horário de funcionamento:

Domingo a quarta-feira: 11h às 22h30

Quinta-feira a sábado: 11h às 23h30





*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa