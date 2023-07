Barbie: veja 3 estabelecimentos com comida cor-de-rosa

687

O live-action de Barbie inspirou criativos lanches cor-de-rosa (foto: Reprodução/Burger King)





Com o objetivo de proporcionar uma experiência completa aos fãs da boneca, o mercado conta com muitas opções de comida da Barbie, como sanduíche, café e milkshake. E o melhor, tudo cor-de-rosa, como a boneca pede.

Pensando nisso, o Estado de Minas montou uma lista com três lugares em Belo Horizonte para você experimentar o lanche e embarcar no universo cor-de-rosa do momento. Confira!

Burger King: combo da Barbie

O combo da Barbie, com hambúrguer, batata e milkshake, pode ser encontrado em todas as lojas do Burger King (foto: Reprodução/Burger King) O lanche conta com Pink Burger (sanduíche de pão brioche, fatia de queijo sabor cheddar, carne alta, bacon em cubos e molho rosa sabor defumado), Batata do Ken e Shake da Barbie (milkshake com massa sabor baunilha e Nesquik) com um donut com cobertura de chocolate rosa e branco por cima.









Mais informações: @burgerkingbr Você pode comprar o combo completo (a partir de R$ 36,90) ou cada item separadamente. O Shake Barbie com donut, por exemplo, sai a partir de R$ 21,90. Os produtos estão sendo vendidos em todas as lojas da rede.

Go Coffee: frappe da Barbie

A cafeteria Go Coffee lançou collab exclusiva com a Warner Bros e Mattel para servir o Frappe da Barbie (foto: Divulgação/Go Coffee) A cafeteria Go Coffee também entrou no clima cor-de-rosa e lançou uma collab exclusiva com a Warner Bros e Mattel. O novo Frappe da Barbie tem sabor de tutti frutti e conta com uma calda de glitter de verdade.









Mais informações: @gocoffeebrasil A bebida já está disponível em todas as unidades da Go Coffee do país no valor de R$ 30. Em Belo Horizonte, há unidades da cafeteria na Savassi, Buritis, Afonso Pena, Barro Preto e Santa Efigênia.

Starbucks: frappuccino secreto da Barbie

Viralizado no TikTok, o Frappuccino da Barbie, do Starbucks, tem calda de pitaia e mirtilo (foto: Reprodução/Twitter/@joaomernick13) Ao criar uma opção temática de Barbie, a rede de cafés Starbucks viralizou no TikTok com a forma inusitada de pedir a bebida, que faz parte de um “menu secreto”. Funciona da seguinte forma: o item não consta em nenhum cardápio. Você tem que comprar o frappuccino de baunilha e colocar um adicional de pitaia e mirtilo.





Em algumas unidades, dá para pedir o "frappuccino da Barbie", mas em outras lojas será necessário solicitar os ingredientes separadamente. A bebida custa em torno de R$ 34 e vai dura enquanto houver estoque de pitaia e mirtilo.

*estagiária sob supervisão

Hi Barbie! O universo cor-de-rosa não é para amadores. É isso que prova o live-action da boneca mais amada do mundo. O filme será lançado na próxima quinta-feira (20/07), mas o “Barbiecore”, nome dado ao estilo que se inspira na estética da Barbie, já está dominando a capital mineira há algum tempo.