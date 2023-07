Na lata: empresa de BH simplifica consumo de espumante

687

A Like Wine nasceu do encontro de duas entusiastas dos vinhos. Cassiana Schiavon é formada em direito e Maria Fernanda Gambogi vem da moda. Ambas com experiência em gestão e marketing e veia empreendedora. Quando se conheceram, eram donas de franquias da mesma empresa de segurança.



“Nós duas queríamos entregar para o mercado de vinhos algo diferente e inovador”, explica Cassiana.





Dali em diante, as sócias saíram em busca de conhecimento. Fizeram cursos (Cassiana tem um diploma internacional) e viajaram para o Rio Grande do Sul, onde se concentra a produção brasileira de vinhos.



Em Guaporé, na Serra Gaúcha, fecharam uma parceria para o envase dos espumantes, que são fabricados com uvas cultivadas na região (chardonnay, pinot noir e moscatel).





'Nós duas queríamos entregar para o mercado de vinhos algo diferente e inovador', explica Cassiana Schiavon (direita), com a sócia Maria Fernanda Gambogi (foto: Bárbara Moreira/Divulgação)



A marca se lançou no mercado com a linha “Let's go somewhere”, que convida para uma viagem pelo mundo. Cada rótulo funciona como um passaporte para conhecer uma cidade, que não necessariamente tem a ver com vinhos. Isso foi pensado justamente para reforçar a ideia de liberdade de tomar espumante onde quiser.

O Istambul é um espumante moscatel, com sabor levemente adocicado, que remete a mel e lichia. Muito conectado ao paladar brasileiro, que está acostumado a uma bebida mais doce.



Os outros dois seguem o estilo brut, ou seja, são mais secos: o rosé Tokyo (mistura de chardonnay e pinot noir) e o branco Ibiza (100% chardonnay). Enquanto o primeiro traz aromas naturais de frutas vermelhas, o segundo tem notas de frutas cítricas.

Qualidade mantida

Mas espumante em lata? Isso pode ser bom? Essas perguntas são comuns, tanto que a resposta já está na ponta da língua para quebrar o preconceito. “A forma de envase não tem a ver com qualidade do produto”, diz Cassiana.





No estilo brut, o rosé Tokyo tem aroma natural de frutas vermelhas (foto: Fernanda Abdo/Divulgação)



Fora isso, a lata tem uma película interna que impede a interação do vinho com o alumínio, o que preserva sua qualidade. As borbulhas são mantidas intactas. Ao abrir, você ouve o barulhinho do gás escapando, como se fosse uma lata de refrigerante ou cerveja.



As sócias enxergam vantagens de beber espumante em lata, a começar pela facilidade de transportar a bebida, especialmente para lugares onde garrafas não são bem-vindas. A marca já tem, inclusive, pontos de vendas em clube, cinema e quadra de tênis de praia, fora supermercados e padarias.







Esfriou? Dicas de 8 lugares para comer fondue Outro aspecto interessante é o fato de individualizar o consumo. Às vezes, a pessoa não está a fim ou não tem companhia para abrir uma garrafa inteira, seja em casa ou no bar.

No fim das contas, o que eles querem é mostrar que dá para beber espumante todo dia, em qualquer lugar e sem formalidades. Tradicionalmente, a bebida no Brasil está associada a momentos festivos (é a cara do réveillon), por isso seu consumo acaba sendo sazonal.



“A nossa maior missão é aumentar o consumo per capita de espumante no Brasil, sem sazonalidade. Já que somos um país tão festivo, por que não brindar todos os dias?”, aponta Cassiana.

“Criamos produtos para as pessoas que estão adentrando no mundo do vinho. Elas costumam começar pelos doces, mas queremos que cheguem aos mais secos. Mesmo os nossos bruts são mais leves, então não agridem o paladar do brasileiro”, justifica.