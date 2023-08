Churrascos de jacaré, javali e codorna são atrações do Minastchê BH

687

Na edição de 20 anos da feira, vários pratos típicos e churrasco de javali, codorna, jacaré e avestruz, além do churrasco de chão bovino, podem ser deustados (foto: Júlio Melo/Divulgação) Começa a 20ª edição da feira Minastchê, que agrega a cultura sulista à Belo Horizonte com gastronomia, dança e moda. A partir desta sexta-feira (4/8), até o Dia dos Pais (13/8), mineiros também podem degustar churrasco de carnes exóticas, vinhos, salames, queijos e doce de pelotas, na Serraria Souza Pinto, que fica na Avenida Assis Chateaubriand, 889, no Centro de BH.





Leia também: Conheça 10 restaurantes para você almoçar no Centro de BH

“Carne de javali e codorna são muito comuns no sul, já a carne de jacaré está muito difundida recentemente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Decidimos trazer [a carne de jacaré] porque é bonito de se ver e é um grande diferencial”, comenta Sérgio Silva. O Estado de Minas perguntou para ele como é tal carne e ele disse que “parece um peixe com uma textura mais rígida e muito saborosa”.





A entrada do evento custa R$ 10,00 e as crianças não pagam. Outras atrações do Minastchê são apresentações de dança e estandes da moda de couro, muito praticada no Rio Grande do Sul. O grupo Desgarrados do Pampa, apresentará performances nas danças tradicionais presentes em festas sulistas, como fandango, chula e xote, além de boleadeiras e dança do pezinho.





Horário do Minastchê:

Abertura (04/08): 18h às 23h;

Segunda a sexta: 16h às 22h;

Sábados, domingos e feriado: 12h às 23h.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice