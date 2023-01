Advogadas compartilham histórias de família com biscoitos amanteigados

Queijo com goiabada: a massa amanteigada ganha toque salgado e recheio cremoso (foto: Pablo Gomide/Divulgação)

O cheiro saindo do forno mexe com as emoções de quem está na cozinha. Juliele Santos e Luisa Theodoro não escolheram fazer biscoitos amanteigados por acaso.



À frente da Bendí, a dupla resgata receitas de família e se conecta com as mais doces memórias ao redor da mesa. Além de adoçar o paladar, a massa leve e crocante, que ganha sabores diferentes, entrega carinho e aconchego.



As fundadoras da marca são advogadas (em atividade) e se conheceram há 10 anos fazendo estágio em um escritório.



Mais que a profissão, elas descobriram que tinham em comum histórias familiares que envolvem avós, tias e mães na cozinha e encontros cheios de comida.





Juliele seguiu carreira no direito, mas, no fundo, sempre quis fazer gastronomia. Há três anos, começou a vender doces para os vizinhos e, quando viu que o negócio estava crescendo, convidou a amiga para ajudá-la.



Coincidiu com o momento em que os concursos públicos haviam sido cancelados por causa da pandemia e, sem perspectivas, Luisa topou empreender.









Luisa Theodoro e Juliele Santos já desenvolveram cinco receitas de biscoitos desde que lançaram a marca (foto: Verônica Porto/Divulgação)

“ Nunca fui uma pessoa de fazer doce, mas a Juliele me mostrou que tenho mais facilidade do que imaginava. Vi que gostava de aprender a cozinhar”, destaca Luisa.

Inicialmente, elas resgataram do caderno da avó de Juliele a receita do biscoito amanteigado. Dali surgiu a versão tradicional salpicada com canela e açúcar.



“A minha família sempre foi dos doces e o que mais me lembro da casa da minha avó é de me sentar na mesa para comer esse biscoito com um pedaço de queijo ou puro com um cafezinho”, relembra.





A massa nasce da mistura de farinha de trigo com açúcar, manteiga, ovo, fermento, sal e “um pouquinho” de baunilha. Juliele e Luisa estão sempre ajustando a receita para que o biscoito fique o mais leve, sequinho e crocante possível. Tem que derreter na boca.



“Não acho que chega aos pés do biscoito da minha avó, mas ela deve estar feliz com o resultado”, comenta Juliele.





A mesma base se transforma em outras versões de biscoito amanteigado. Juliele teve a ideia de banhar uma lateral em chocolate. Deu certo.



Apaixonada por doces, ela não sossegou até desenvolver um caramelo para mais uma receita. Quando você abre o disco de massa coberto com chocolate e uma pitada de flor de sal, encontra o recheio puxento. Esse é, de longe, o mais vendido.





Em datas comemorativas, as amigas costumam criar biscoitos temáticos. Na primavera, elas enfeitaram a massa tradicional com flores comestíveis. Para entrar no clima do Natal, usaram nozes.

Toque salgadinho

Um tempo depois, o queijo entrou na história. “Estava na casa da mãe, em Abaeté, quando ela falou: por que vocês não tentam fazer biscoito de queijo?”, conta Luisa.





Elizabeth não só deu a sugestão como ensinou a receita que guardava em seu caderno. E não é que acertou em cheio? A massa salgadinha combinava perfeitamente com o doce de leite.



Uma das versões de biscoito amanteigado tem uma lateral banhada em chocolate (foto: Pablo Gomide/Divulgação)

Uma das versões de biscoito amanteigado tem uma lateral banhada em chocolate (foto: Pablo Gomide/Divulgação)

Juliele logo se lembrou da sobremesa que não faltava na casa da avó (queijo com goiabada) e criou mais uma opção de recheio, incluindo o cremoso doce de goiaba.



Juliele cresceu seguindo a tradição de comer os biscoitos amanteigados depois do almoço. Por isso, sugere comê-los com café. Mas eles também podem estar acompanhados de uma fatia de queijo ou uma xícara de chá.



Além disso, tem muita gente fazendo sobremesas com os biscoitos, que aparecem em palha italiana e viram farofa para servir por cima do sorvete.





Recentemente, a massa amanteigada com canela foi triturada e se transformou em um refrescante picolé, criado em parceria com a marca Picolé, do Mercado Novo.



As experiências na cozinha não param. As amigas estão testando combinar a massa com compotas e frutas secas e também pensam em desenvolver uma linha inclusiva para quem tem alguma restrição alimentar, como os diabéticos.



Outro plano é resgatar a receita de sequilhos da outra avó de Juliele, que recebe prova de todos os biscoitos. “É o nosso padrão de qualidade”, diverte-se a neta.



Antes de lançar mais receitas, porém, elas estão em busca de um espaço para montar a cozinha de produção.



Mais pra frente, querem abrir um café para receber os clientes e contar pessoalmente as histórias que, por enquanto, estão escritas nas embalagens.

Serviço