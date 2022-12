Cogumelos na lata: startup oferece alternativas ao consumo de carne

Acarajé sem camarão: experimente rechear o bolinho de feijão com o shimeji al mare (foto: Thobias Almeida/Divulgação)

Dentro de uma pequena lata pode caber um mundo de possibilidades. Basta abrir a tampa para vivenciar toda a versatilidade dos cogumelos. A ideia de “enlatar” sabor e praticidade vem da Cogumelado, startup que oferece alternativas ao consumo de carne. Atualmente, você encontra shimeji com tempero baiano e ostra com sabor de churrasco. Ainda tem feijoada pronta para ir para a mesa.



Há 10 anos, Thiago de Azevedo parou de comer carne. Passou de carnívoro (era o churrasqueiro dos amigos) para vegetariano e depois vegano.



“Por conta da revolução que tive que fazer na minha própria cozinha, conheci muitos produtores de cogumelos.” Não que esses alimentos fossem desconhecidos. Ele amava shitake desde que comeu pela primeira vez, quando era criança.









Em 2016, ele inventou o que seria o primeiro produto da marca: cogumelo ostra grelhado e defumado no azeite extravirgem com chimichurri. Foi a solução encontrada para não deixar de comer cogumelo em uma viagem para a Bahia.



Feita com quatro tipos de cogumelos defumados, a feijoada tem o mesmo sabor da receita tradicional (foto: Agência Hike/Divulgação)

A Cogumelado começou como restaurante, que funcionou entre 2018 e 2019. Thiago e os sócios, Ronan Oyama e Luciano Ribeiro, serviam tudo quanto é tipo de receitas com cogumelos, de tira-gosto a sanduíche e pratos como feijão-tropeiro, que ficou bastante famoso.





“No fim de 2019, recebemos investimento para iniciar a startup. Foi quando 'enlatamos' o restaurante”, brinca o fundador, em referência ao momento em que fecharam as portas e lançaram o cogumelo ostra em lata. Inspirada na carne de lata, a receita carrega o sabor de uma grande paixão de Thiago, que é o churrasco.





Em seguida, os sócios enlataram o shimeji. Aqui, a inspiração vem da culinária baiana: o cogumelo é acompanhado de dendê, alho, pimentão e tomate.



Na época do restaurante, o shimeji al mare era o recheio do acarajé, que fazia o maior sucesso. Thiago conta que muitos clientes juravam que tinha camarão dentro do bolinho de feijão.





Linha de congelados

Agora vem spoiler. Para o ano que vem, o plano é lançar uma linha de congelados, que será vendida em supermercados. Hambúrguer e linguiça de cogumelos serão os primeiros.





Enquanto isso, o hambúrguer, feito com o ostra, pode ser encontrado em duas casas parceiras em BH, que são Nico Sanduíches e Burgery. “Falo para as pessoas que pode existir hambúrguer com cogumelo, mas de cogumelo, não. O nosso tem a mesma textura do de carne e muito sabor”, aponta o criador, aguçando a nossa curiosidade.



Inspirada na carne de lata, a receita de cogumelo ostra defumado carrega o sabor de uma grande paixão de Thiago de Azevedo, que é o churrasco (foto: Thobias Almeida/Divulgação)

Entre os consumidores, naturalmente, há muitos veganos, vegetarianos e flexitarianos (quem quer reduzir o consumo de carne). Mas Thiago avisa que desenvolve os produtos para todas as pessoas.



O fundador da Cogumelado parou de comer carne por questões ambientais e defende ser necessário envolver todos nessa questão. “Os desafios em relação ao clima são gigantescos e precisamos de alternativas ao consumo de carne. Os cogumelos unem sustentabilidade e sabor.”





As latas também são sinônimo de praticidade. “Falo que entregamos alta gastronomia na lata. Os produtos estão prontos para serem consumidos e usados em receitas. Se você não quiser fazer nada, compra vinho e pão e está tudo certo.”



Thiago sugere usar o ostra defumado para finalizar massas, saborizar risotos e rechear sanduíches. Já o shimeji al mare combina com acarajé, pastel e paella. Sobre a feijoada, é só esquentar na panela e ela está pronta para se juntar ao combo arroz, farofa, couve e laranja.





Os sócios não descartam a possibilidade de voltar com o restaurante. Outro projeto é passar a cultivar os próprios cogumelos. Por enquanto, eles contam com fornecedores da Grande BH e São Paulo.

Serviço

Cogumelado

(31) 99707-6614

Conheça os produtos no site e no Instagram

A feijoada de cogumelos na lata chegou ao mercado no início deste ano. Para que, além da textura, o sabor fique bem próximo do original, as espécies paris, portobello, ostra e shimeji são defumadas.“Fazemos releituras de pratos tradicionais, mas respeitando a cultura. A feijoada tradicional tem várias carnes, todas defumadas, e nós seguimos isso com quatro tipos de cogumelos”, comenta Thiago. O tempero do feijão preto não poderia ser mais mineiro: cebola e alho.