Leve e refrescante, drinque com água gaseificada e frutas faz sucesso em BH

Tangerina com limão e sal: o sabor campeão de vendas também pode ser consumido em lata (foto: Jéssica Lobato /Divulgação)

De tão suave, quase nem dá para perceber que é uma bebida alcoólica. Em uma degustação às cegas, poderia ser facilmente confundida com suco. Mistura de água gaseificada, infusão de frutas e especiarias e álcool de cereais, a Lambe Lambe vem ganhando espaço no mercado belo-horizontino. Leve, refrescante e saborosa, tem tudo para ser a escolha do verão.





A Lambe Lambe faz parte da categoria de bebidas hard seltzer. No bom português, são drinques prontos para beber.



As primeiras receitas surgiram há mais de 10 anos nos Estados Unidos. Pequenas cervejarias começaram a fazer infusões com ervas e frutas, usando a base da cerveja, para criar bebidas mais leves, como desejava o mercado.



Edson Segundo era um produtor de cervejas apaixonado por coquetelaria. Há tempos pensava em como tornar os drinques mais acessíveis e fáceis de beber.



Seu amigo Peter Thomas, também cervejeiro, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e estava impressionado com o sucesso da hard seltzer. Pareceu uma boa ideia importar essa fórmula.





Padronizado em 6%, o teor alcoólico da Lambe Lambe equivale ao das cervejas mais comuns do mercado (foto: Jéssica Lobato /Divulgação)

“Experimentamos grande parte do que existia no mercado norte-americano e, no fim das contas, não gostamos de nada. Tudo era muito artificial e achamos que não ia cair no gosto dos mineiros”, conta Edson.



Foi, então, que os dois se juntaram para estudar os processos de produção e criar as próprias receitas, usando apenas ingredientes naturais.

A dupla optou pelo álcool de cereais por ter um sabor mais neutro. Assim, os outros ingredientes se destacam. Seu teor alcoólico, de 6%, equivale ao das cervejas mais comuns do mercado.



Tangerina com limão e sal foi um dos primeiros sabores apresentados ao público. Inspirado no drinque margarita, está sempre no topo da lista dos mais vendidos.



Disputam a liderança abacaxi, coco e maracujá (versão sem rum de pina colada), limonada rosa (limão, hibisco e amora) e o mais novo queridinho pitaia, maracujá e alecrim (com uma cor rosa impactante).





Caju e hortelã (foto: Jéssica Lobato /Divulgação)

A acidez, que faz salivar e querer mais um gole, é um ponto em comum entre todos.

Atualmente, a marca trabalha com 10 sabores fixos, que se revezam de acordo com a sazonalidade dos ingredientes. “Como o produto não é pasteurizado, conseguimos manter as características das frutas. Então, quanto mais frescas, melhor”, comenta Edson.



Para que os clientes sintam todo esse frescor, eles produzem em pequenas quantidades e não estocam os barris por mais de três dias nas lojas.

Combinações infinitas

Nos bastidores, a criação não para. Não é exagero dizer que eles testam (quase) todos os dias uma combinação diferente. Como trabalham com uma gama enorme de ingredientes, as possibilidades são realmente infinitas.



Desde que começaram, já lançaram mais de 40 sabores. Todos passam pelo crivo dos clientes antes de entrar na linha de produção. No momento, está em teste o de cacau, limão e gengibre.





Edson Segundo, Peter Bresser, Zeca Franco e Kaká Campos: sócios do bar Fermentaria na Savassi (foto: Mateus Baranowski/Divulgação)

A marca começou vendendo a bebida enlatada em supermercados. Deu certo, mas eles sentiam falta do contato com o público e abriram o primeiro bar, batizado de Fermentaria, no Mercado Novo.



Depois veio o da Savassi e, a partir do ano que vem, a Lambe Lambe poderá ser encontrada na Galeria São Vicente, Centro de BH, que tem sido reocupada com negócios gastronômicos.



Com inauguração prevista para janeiro, esta nova loja seguirá um conceito para ser replicado em outros lugares através de franquias. A novidade é que eles vão oferecer comida e outras bebidas.



O crescimento foi impulsionado pela comprovação de que o público da Lambe Lambe é muito mais amplo e diverso do que se imaginava.



“Sempre acreditamos muito no produto, mas nos surpreendeu a rapidez com que foi disseminada a ideia. Acho que tem a ver com a facilidade de beber.” O drinque agrada quem é do time da cerveja, dos destilados, do suco e do refrigerante, de todas as faixas de idade.



Quatro sabores continuam a ser produzidos em lata: tangerina com limão e sal, limonada de frutas amarelas (abacaxi, pêssego, manga e maracujá), morango com hibisco e açaí com frutas vermelhas.

Serviço

Fermentaria – o bar da Lambe Lambe



>> Avenida Olegário Maciel, 742, Centro

>> Rua Sergipe, 1437, Savassi



(31) 97247-2337