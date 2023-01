Néctar dos deuses

Maron Filho

Júlio Cezar Ferreira e Gustavo Ferraz Ribeiro (foto: carol negrão/divulgação)

O tradicional doce de leite Guaxupé, que estava longe do mercado há 26 anos, volta agora a frequentar o cardápio de sobremesas dos amantes do doce. Além de retomar sua venda em pontos físicos, o produto também ganha as prateleiras virtuais, e está sendo comercializado na internet.

Lançado pela primeira vez em 1965, o doce teve a fábrica fechada em 1996, mas desde de outubro o publicitário Julio Cezar Ferreira comprou a marca, que pertencia a um cunhado, e relançou a iguaria com a mesma receita que a consagrou.

O nome vem da cidade onde a sobremesa surgiu, Guaxupé, município quase na divisa com São Paulo. Julio Cezar nasceu na cidade e passou por outros caminhos antes de voltar ao município natal e reativar a fábrica. Ele tem no currículo mais de quatro décadas de atuação no mercado publicitário em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Depois dessa trajetória, decidiu voltar a Guaxupé e relançar o doce de leite.

"Sou de Guaxupé, estou praticamente aposentado do mercado publicitário, e quis voltar para minha terra. O doce pertencia a pessoas da família, então as circunstâncias se somaram", disse.

Guaxupé é um ‘estado de espírito’. O empresário defende que o município não é apenas uma cidade, mas um "estado de espírito". Isso porque é repleto de curiosidades e atrativos. A Festa das Orquídeas mobiliza a cidade em torno dessas e de outras plantas raras. Há também a colônia sírio-libanesa, que imprime sua cultura no município, produzindo o queijo chancliche, patrimônio imaterial da cidade, e praticando sua fé em templos ortodoxos.

O turismo religioso de matriz católica também é forte, graças à Diocese de Guaxupé e à Catedral Nossa Senhora das Dores, uma das maiores do país. O carnaval da cidade, de que Julio Cezar já fez parte à frente da Escola de Samba Bicancas, também é muito forte.





PLANOS DE EXPANSÃO Produzido em parceria com uma fábrica na pequena Jureia, distrito de Monte Belo, município vizinho, o doce de leite é comercializado na região e disponibilizado em cerca de 50 pontos de venda. Apesar de estar no começo da nova fábrica – são apenas dois meses de volta ao mercado –, Julio Cezar mantém o foco na expansão para o mercado do Rio de Janeiro, São Paulo e outras regiões de Minas. Também quer ampliar o e-commerce e iniciar futuras exportações.

"Na cidade, existe a Cooxupé, a maior cooperativa de cafeicultores do Brasil. Se a Cooxupé fosse um país, seria o quarto maior exportador de café do mundo. Conheço pessoas que integram a cooperativa e pretendo aproveitar o know-how deles para inserir meu doce no circuito", explicou Julio Cezar.