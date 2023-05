Covid longa: pesquisa de universidades americanas identifica sintomas-chave

683

Continuidade do pós COVID pode ter de 12 a 37 possíveis sintomas (foto: Freepik)

Uma investigação conduzida por médicos de instituições renomadas dos Estados Unidos, como Harvard e Stanford, estabeleceu uma lista com 12 sintomas principais que podem indicar a presença da chamada Covid longa. O estudo analisou informações de aproximadamente 13 mil indivíduos durante dois anos e identificou os sinais mais relevantes da doença no corpo humano.





Os participantes foram divididos em dois grupos: aqueles que possuíam anticorpos contra a Covid-19 (89% do total) e os que ainda não haviam sido infectados pelo vírus. No início, os pesquisadores elaboraram uma lista com 37 possíveis sintomas da Covid longa , que foi refinada ao longo dos meses de investigação. Apenas os sinais que apareceram em pelo menos 2,5% dos indivíduos estudados foram considerados relevantes.

O estudo, publicado na JAMA Network em 25 de maio, teve um custo aproximado de um bilhão de dólares, devido à necessidade de avaliar os participantes em diferentes localidades. O objetivo era obter um perfil sociodemográfico diverso, para que os resultados fossem representativos em escala global.





Dos participantes, 58% estavam com a vacinação contra o coronavírus em dia. Entre os 1,1 mil que nunca haviam sido infectados pela Covid-19, 77% já haviam se vacinado.





A Covid longa, também conhecida como Síndrome Pós-Covid, Covid persistente ou Covid prolongada, é caracterizada pela continuidade dos sintomas após a recuperação da infecção pelo coronavírus. Os 12 principais sintomas identificados pelos pesquisadores estão organizados de acordo com uma pontuação que varia de 1 a 8, sendo que uma pontuação total maior do que 12 indica a presença da Covid longa.

Os sintomas incluem: perda ou alteração no olfato ou paladar (8 pontos); mal-estar pós-esforço (7 pontos); tosse crônica (4 pontos); confusão mental (3 pontos); sede crônica (3 pontos); palpitações cardíacas (2 pontos); dor no peito (2 pontos); fadiga (1 ponto); tontura (1 ponto); sintomas gastrointestinais (1 ponto); alterações no desejo ou na capacidade sexual (1 ponto) e movimentos anormais (1 ponto).