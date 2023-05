Candida auris: Pernambuco registra mais dois casos do superfungo em 2023

683

(foto: Freepik)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernambuco confirmou a identificação de mais dois casos de infecção pelo superfungo Candida auris no estado. Com isso, o total de casos registrados em 2023 aumentou de quatro para seis pessoas infectadas.Os pacientes recém-diagnosticados são uma mulher de 70 anos, que permaneceu internada por nove dias no Hospital Miguel Arraes, localizado em Paulista, e já teve alta médica, e um homem de 51 anos, que encontra-se no Hospital Tricentenário, em Olinda. Ambas as instituições de saúde já haviam registrado os dois primeiros casos da doença.No dia 22 de maio, o Hospital Miguel Arraes suspendeu novos atendimentos após a confirmação do terceiro caso no local. Os dois pacientes mais recentes foram internados por outras condições médicas e não apresentaram complicações clínicas relacionadas à infecção fúngica.O homem de 51 anos possui um histórico de acidente vascular cerebral (AVC) e longa internação hospitalar, tendo sido admitido no Hospital Tricentenário em outubro de 2016. Embora tenha recebido alta clínica, ele permanece hospitalizado devido às circunstâncias sociais em que se encontra.A mulher, por sua vez, foi internada em 14 de maio devido a uma lesão infecciosa. De acordo com informações da SES, o superfungo Candida auris pode permanecer no organismo do paciente por um período que varia entre três e seis meses. Ao deixarem o hospital, os pacientes recebem um resumo de alta médica, que inclui o histórico clínico e o diagnóstico positivo para a infecção. Não é necessário que permaneçam em isolamento, bastando seguir as medidas de cuidado e prevenção habituais.