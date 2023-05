Dia Mundial Sem Tabaco: Inca e SUS oferecem tratamento gratuito

683

Caso a pessoa não consiga parar de fumar sozinha, o Inca sugere buscar locais que ofereçam tratamento (foto: Gerd Altmann/Pixabay) O tabagismo é uma doença que afeta a saúde das pessoas, e deixar de fumar é essencial para uma vida mais saudável. No dia 31 de maio, celebra-se o Dia Mundial Sem Tabaco, uma ocasião dedicada a ações de conscientização sobre os perigos à saúde causados pelo consumo de cigarros. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) informa que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento gratuito para quem deseja abandonar o vício. Entretanto, algumas pessoas optam por parar de fumar por conta própria, e nesses casos, orientações podem auxiliar na escolha do melhor caminho.









As opções de abandono do cigarro incluem a parada imediata, em que a pessoa escolhe uma data e, a partir dela, deixa de fumar, e a parada gradual. No método gradual, é possível reduzir o número de cigarros fumados por dia ou adiar a hora em que se fuma o primeiro cigarro do dia, progressivamente. O Inca recomenda que o processo de parada gradual não ultrapasse duas semanas.

Caso a pessoa não consiga parar de fumar sozinha após seguir essas orientações, o Inca sugere buscar locais que ofereçam tratamento. O instituto é responsável pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) e pela articulação da rede de tratamento do tabagismo no SUS, em parceria com estados, municípios e o Distrito Federal. É possível conhecer mais sobre o programa e encontrar locais de atendimento no site do Inca.

Síndrome de abstinência à nicotina

O uso de medicamentos, sempre sob supervisão médica, pode ajudar no processo de cessação do tabagismo, minimizando os sintomas da síndrome de abstinência à nicotina. Contudo, o Inca ressalta que os medicamentos devem ser usados em conjunto com uma abordagem correta e um acompanhamento intensivo. Entre os medicamentos disponíveis na rede pública estão a terapia de reposição de nicotina (adesivo transdérmico e goma de mascar) e o cloridrato de bupropiona.

A nicotina, presente em derivados do tabaco, é uma droga psicoativa que, quando inalada, provoca alterações no sistema nervoso central e pode levar à dependência. Essa dependência, considerada uma doença crônica, aumenta o risco de doenças, incluindo câncer pulmonar . Ao parar de fumar, é comum enfrentar sintomas de abstinência, como a fissura, a intensa vontade de fumar. O Inca aconselha que é importante saber que a fissura geralmente não dura mais que 5 minutos e tende a diminuir gradativamente sua intensidade.