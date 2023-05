Google é o principal meio para tirar dúvidas sobre saúde no Brasil

683

Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha - e patrocinado pela farmacêutica Abbvie - aponta o Google como principal meio utilizado pelos brasileiros para tirar dúvidas sobre saúde. Segundo o levantamento, a preferência pelo site de buscas foi enfatizada por 47% dos entrevistados. A segunda opção aparece o médico de confiança ou o posto de saúde, com 42% da preferência das pessoas.O levantamento, feito em novembro do ano passado, apresentou listas com diferentes perguntas de múltipla escolha sobre temas de saúde a 2.041 participantes maiores de 16 anos.Além do Google e do médico de confiança, as redes sociais foram apontadas pela pesquisa como mais um meio utilizado pelos brasileiros para tirar dúvidas sobre saúde. Para 23% dos entrevistados, plataformas como Instagram, Twitter e Facebook são usadas para pesquisas.Esses meios digitais, no entanto, ficaram atrás do uso da mídida tradicional. Segundo o levantamento do Datafolha, 29% dos entrevistados preferem consultar jornais, revistas e rádios para questões relacionadas à saúde.A utilização do Google e das redes sociais para tirar dúvidas sobre assuntos relacionados à saúde cresceu nos últimos anos. Em 2019, também em uma pesquisa Datafolha, constatou-se que o uso desses mecanismo digitais para pesquisa temas de saúde era de 15% e 37%, respectivamente.O crescimento deste percentual pode ser explicado pelo registro dos primeiros casos de coronavírus, em 2020, no Brasil. Isso porque, durante a crise sanitária, período em que as pessoas tinham de cumprir isolamento social e os hospitais estavam lotados de pacientes em tratamento da COVID-19, as dúvidas tiveram de ser esclarecidas por meio das plataformas digitais.