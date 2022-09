Pesquisas colocam em xeque o consumo generalizado da aspirina

(foto: U.S. Food and Drug Administration/Creatas RF/Divulgação)

Nos Estados Unidos, há um ditado que diz: "Uma aspirina por dia mantém o médico longe" (An aspirin a day keeps the doctor away). Por muito tempo, isso pareceu verdade, especialmente entre pessoas com risco de doenças cardiovasculares . Porém, nos últimos anos, estudos demonstram que esse hábito pode fazer mais mal do que bem. Embora a versão infantil da pílula continue sendo indicada para prevenir a ocorrência de infartos e derrames em pessoas que já sofreram um evento do tipo, as pesquisas - e novas diretrizes baseadas nelas - não recomendam mais o uso amplo do medicamento como forma de proteger o coração."Sabemos que a aspirina não é uma panaceia como se pensava e pode, de fato, levar a mais eventos hemorrágicos em alguns pacientes. Por isso, trabalhamos com as clínicas para reduzir o uso do remédio entre pessoas para as quais pode não ser necessário", diz Geoffrey Barnes, cardiologista da Universidade de Michigan. Ele é autor de um estudo publicado, na semana passada, na revista Jama Network Open, da Academia Norte-Americana de Medicina, feito com dados de mais de 6,7 mil indivíduos medicados para evitar a formação de tromboembolismo venoso - os coágulos sanguíneos.Os pacientes do estudo usavam heparina, um anticoagulante injetável, para "afinar o sangue". Porém, mesmo sem histórico de doença cardíaca, também recebiam uma aspirina. As clínicas foram orientadas a retirar o medicamento dos pacientes sem indicação. No período de acompanhamento, entre 2010 e 2019, a redução do uso foi de 46,6%. Ao mesmo tempo, o risco de complicações hemorrágicas decresceu 32,3%. "Quando começamos esse estudo, já havia um esforço dos médicos para diminuir o uso de aspirina, e nossas descobertas mostram que acelerar essa redução evita complicações hemorrágicas graves, o que, por sua vez, podem salvar a vida dos pacientes", disse Barnes.O cardiologista destaca que não está sugerindo que as pessoas parem de tomar o medicamento caso tenham recebido a recomendação médica. Além disso, na prevenção secundária - evitar novos eventos em quem já sofreu algum problema cardiovascular -, as diretrizes continuam as mesmas. "Para algumas pessoas, a aspirina pode salvar vidas. Muitos pacientes que têm histórico de acidente vascular cerebral isquêmico, ataque cardíaco ou um stent colocado no coração para melhorar o fluxo sanguíneo - assim como aqueles com histórico de doença cardiovascular - se beneficiam da medicação. O desafio surge quando algumas pessoas tomam aspirina sem histórico de doença cardiovascular e também um anticoagulante ", diz."O erro é achar que uma coisa funciona para todos. Com o passar das décadas, o uso regular da aspirina vem sendo reduzido em alguns grupos para prevenção primária. Se a pessoa tem de 45 a 60 anos, nunca infartou nem teve AVC e tem um risco baixo de doenças cardiovasculares, provavelmente não terá benefício do medicamento", explica o cardiologista Carlos Rassi, chefe do Pronto Atendimento do Sírio-Libanês e professor da Universidade de Brasília (UnB). Rassi destaca que os médicos devem avaliar o risco cardiovascular versus o de hemorragias para recomendar ou não a aspirina como prevenção. "Se o risco cardiovascular é mais que 10% e o de sangramento é baixo, o remédio pode ser recomendado, mas sabendo que o benefício é pequeno", diz o cardiologista do Sírio-Libanês. "Fora da faixa dos 45 aos 60 ou se há risco alto de sangramento, não é mais recomendado. Já a prevenção secundária, ou seja, evitar que novos eventos aconteçam, não está em debate, porque já está bem estabelecido que o paciente tem benefícios."Em 1904, cientistas conseguiram transformar o ácido salicílico encontrado naturalmente na casca do salgueiro e modificá-lo para ácido acetilsalicílico, reduzindo os efeitos colaterais associados ao uso da planta. Estava criada a aspirina. Além das propriedades anti-inflamatórias, também se observou que o medicamento aumentava o tempo de sangramento nos testes de coagulação. Já na década de 1970, estudos demonstraram que o medicamento evitava a formação de coágulos, e a versão infantil da droga (100mg) passou a ser indicada para prevenir doenças cardiovasculares."Se você olhar para trás, nas décadas de 1970 e 1980, quando muitos desses estudos originais foram feitos, os pacientes não estavam tomando estatinas para controlar o colesterol, e a pressão arterial não era tão bem controlada", afirma Mark Ebell, pesquisador da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele é coautor de um artigo que comparou dados de pacientes entre 1978 e 2002 a quatro estudos de larga escala realizados após 2005, quando as estatinas (usadas para reduzir o colesterol) passaram a ser mais difundidas.Com melhores estratégias de prevenção - seja mudanças no estilo de vida ou a descoberta de medicamentos específicos e mais eficazes -, Ebell acredita que não há mais necessidade de indicar a aspirina para evitar doenças cardíacas e vasculares. No estudo, publicado em 2019, o pesquisador descobriu que, para 1 mil pacientes tratados com o medicamento por cinco anos, houve quatro eventos cardiovasculares a menos e sete grandes hemorragias. "Fiquei particularmente alarmado com o número de hemorragias cerebrais. Cerca de uma em cada 300 pessoas que tomaram aspirina por cinco anos teve uma hemorragia cerebral. Isso é um dano muito sério. Esse tipo de sangramento pode ser fatal. Pode ser incapacitante, certamente."Os tratamentos evoluíram, as pessoas começaram a se exercitar mais, fumar menos, a pressão arterial foi melhor controlada tanto com controle dietético e com atividade física, como com melhores fármacos. O controle dos níveis de colesterol ficou mais estrito, medicações para dislipidemias ficaram mais eficazes. Todos esses fatores reduzem o risco cardiovascular individual.O principal risco da aspirina é o sangramento - seu uso crônico, sem dúvida, incrementa esse risco em até 50%, especialmente se associado a drogas como anti-inflamatórios, muito utilizadas no nosso país sem receita ou indicação médica. O envelhecimento da população também aumenta o risco de sangramento, sendo o gastrointestinal o maior problema.A aspirina ainda é recomendada na prevenção secundária, em pacientes com infarto do miocárdio prévios, doença arterial coronariana, doença aterosclerótica cerebrovascular, acidente vascular encefálico (AVC) prévio, onde os benefícios do tratamento ainda suplantam o risco de sangramento.Estudos como o de Mark Ebell, pesquisador da Universidade da Geórgia, foram levados em consideração por um painel independente de especialistas norte-americanos chamado Força Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA. Com base em evidências científicas, os voluntários fazem recomendações que podem nortear diretrizes e políticas públicas de saúde. Neste ano, eles fizeram uma atualização sobre o uso de aspirina regular como medida preventiva. Segundo os painelistas, pessoas acima de 60 anos não devem começar a tomar o medicamento para evitar eventos cardiovasculares porque os riscos de hemorragia interna ultrapassam os benefícios."O risco de sangramento aumenta à medida que as pessoas envelhecem e algumas pessoas podem morrer por essas complicações. Por isso, sempre deve-se falar com o médico de confiança para verificar se iniciar o uso da aspirina é adequado", disse, em nota, John Wong, diretor do Tufts Medical Center, nos EUA, e integrante da força-tarefa. A última vez que o painel havia se manifestado sobre a aspirina foi em 2016."Mas as diretrizes atuais não se aplicam a pessoas que já tiveram um ataque cardíaco ou derrame. E não estamos dizendo aos adultos que estão tomando aspirina diariamente para parar de tomá-la", destaca Wong. No entanto, a força-tarefa alerta que, devido ao aumento do risco de sangramento com a idade, os profissionais de saúde devem colocar na balança os benefícios e os malefícios em potencial.o risco de sangramento aumenta com a idade, e a aspirina também eleva essa vulnerabilidade A força-tarefa, agora, recomenda não começar a tomar aspirina infantil para prevenir um primeiro ataque cardíaco ou derrame.a força-tarefa descobriu que o dano potencial do sangramento é superior a qualquer benefício potencial para prevenir ataques cardíacos ou derrames. Portanto, iniciar um regime de aspirina não é recomendado.é encorajado a conversar com o médico de confiança para balancear possíveis benefícios e danos.a força-tarefa descobriu que algumas pessoas nessa faixa etária mostraram um pequeno benefício ao iniciar um regime diário de aspirina.Conversar com o médico é essencial antes de começar a usar o medicamento.