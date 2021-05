COVID-19: por que anticoagulantes são usados no tratamento da infecção?

(foto: Pixabay)





Em meio a inexistência de um tratamento específico para os quadros de COVID-19, alguns medicamentos são receitados e usados durante a infecção pelo novo coronavírus como forma de evitar complicações e/ou sequelas graves. Os anticoagulantes, como as enoxaparinas e as heparinas sódicas, são alguns deles.





15:25 - 20/05/2021 Risoleta Neves fará oxigenoterapia hiperbárica em pacientes com COVID-19 coagulação. E quando ela ativa a coagulação, há mais chances de formar coágulos. Aparentemente, quando se tem quadro infeccioso e ativação da coagulação, há uma piora de vários órgãos por causa da formação de coágulos.” Isso porque a inflamação causada pela contaminação é capaz de coagular o sangue. “Não só a COVID-19, mas qualquer doença infecciosa que leva a uma resposta inflamatória muito grande ativa a. E quando ela ativa a coagulação, há mais chances de formar coágulos. Aparentemente, quando se tem quadro infeccioso e ativação da coagulação, há uma piora de vários órgãos por causa da formação de coágulos.”





“Isso faz com que se tenha um piora do quadro, com maior chance de mortalidade. E a gente vê isso em COVID-19, assim como em outras doenças infecciosas”, aponta o hematologista, patologista clínico e diretor do Laboratório São Paulo, Daniel Dias Ribeiro.





Nesse cenário, uma pessoa ao ser infectada pela COVID-19 e desenvolver sintomas, tem o pulmão como primeiro órgão afetado. O vírus entra pelo corpo por meio da respiração e chega às vias aéreas. Em alguns pacientes, ocorre uma tempestade inflamatória, processo inflamatório intenso que, com o passar de horas ou dias, pode afetar outras regiões do corpo.





Esse fenômeno ocorre quando há grande liberação de fatores inflamatórios no corpo, que podem causar desequilíbrio no organismo e levar à trombose. Dois mecanismos ocorrem quase de forma sobreposta: lesão no endotélio ou coagulação disseminada dentro dos vasos sanguíneos.



Esses pacientes passam a ter maiores riscos de ter quadros graves com obstrução dos vasos sanguíneos do coração, cérebro e pulmão.





Muito tem a ver também com os receptores utilizados pelo vírus para entrar nas células, já que eles são encontrados no revestimento dos vasos sanguíneo, conforme Vinicius Brito da Cruz, farmacêutico da Singular Medicamentos Especiais.





Assim sendo, “toda vez que se tem uma resposta infecciosa muito grande, com a ativação da coagulação em pacientes internados, faz sentido usar algum tipo de anticoagulante para bloquear essa ação”, afirma Daniel Dias Ribeiro.





E isso tem sido feito em hospitais, a fim de bloquear a cascata da coagulação e diminuir a formação de trombos. O maior risco do uso é a hemorragia, podendo haver sangramentos leves nas mucosas ou graves no sistema nervoso central ou intra-abdominal. Porém, quando a risco de trombose, é muito importante o uso, aponta o hematologista.





“Quando há formação de um trombo em um quadro infeccioso, normalmente é preciso tratar e usar o anticoagulante entre três e seis meses. Quando tem as tromboses, chamadas de provocadas, que acontecem devido a um estímulo ou gatilho, que nesse caso é a COVID-19, o risco de recorrência não é grande e, por isso, suspende o uso após alguns meses de tratamento.”





Vinicius Brito reitera que não há necessidade de que o paciente faça uso contínuo de anticoagulantes após o uso medicamento durante a internação hospitalar. Além disso, ele pondera que o uso é realizado sob prescrição médica e com doses intermediárias e padrões, dependendo do quadro clínico da pessoa que necessita do medicamento, haja vista os riscos de hemorragia. Ainda, não há comprovação sobre a necessidade do uso de anticoagulantes em pacientes com quadros leves.



Além da prevenção de trombos, pesquisa realizada pelo Hospital Sírio-Libanês, em parceira com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), constatou uma funcionalidade melhor do pulmão de pacientes graves com COVID-19 que foram tratados com medicamentos como heparina sódica, um tipo de anticoagulante.



EVITE A COAGULAÇÃO





Para evitar a coagulação sanguínea, algumas atitudes podem ser tomadas. Por isso, Daniel Dias Ribeiro afirma que há algumas medidas mecânicas que ajudam a não formar coágulos, normalmente usadas em hospitais.





“Um dos motivos de formação de coágulo e trombos é a estase sanguínea, ou seja, o fato de ficar acamado por muito tempo, porque isso faz com que o paciente tenha maior risco de desenvolver trombose. Por isso, recomenda-se em um pós-operatório, onde há resposta inflamatória, que o paciente levante da cama e caminhe. Isso diminui a estase. Em um paciente internado é difícil, em CTI é impossível, mas o paciente que está em casa com COVID-19, a dica é tentar se movimentar dentro de casa para diminuir a estase sanguínea.”





Vinicius Brito chama atenção, também, para outras medidas a fim de evitar o aparecimento de coágulos, como evitar o tabagismo, ter uma dieta equilibrada, não consumir álcool em excesso e utilizar medicações apenas com orientação adequada.





