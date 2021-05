Doenças crônicas neurológicas entram na prioridade da vacina de COVID-19

(foto: Pixabay)

Nesta quinta-feira (20/5), o Ministério da Saúde incluiu pessoas com doenças crônicas neurológicas no público-alvo do Plano Nacional de Operalização da Vacinação contra COVID-19 (PNO). Dessa forma, a partir de agora, estão também incluídas no público-alvo do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO):





*Pessoas com doenças cerebrovasculares (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, ataque isquêmico transitório e demência vascular);





*Pessoas com doenças neurológicas crônicas que impactem a função respiratória;





*Pessoas com doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular;





*Pessoas com deficiência neurológica grave, paralisia cerebral, esclerose múltipla ou condições similares.









Novas orientações





Novas recomendações para a vacinação de grávidas e puérperas, divulgadas no fim de abril, também foram incluídas no documento. O governo federal recomenda que sejam vacinadas apenas gestantes com comorbidades.



A vacinação deve ser feita com Coronavac ou com a vacina da Pfizer/BioNTech. A vacinação com doses de AstraZeneca/Oxford está suspensa para esse público.





As gestantes ou puérperas que já foram vacinadas com a primeira dose e não têm comorbidades deverão esperar o fim da gravidez ou os 45 dias após o parto para receber a segunda dose. As que receberam a primeira dose da vacina de Oxford/AstraZeneca deverão receber a segunda dose da mesma vacina.





Ainda, grávidas que tomaram vacina de Oxford/AstraZeneca precisam ter acompanhamento médico.