Risco de trombose para quem toma vacina é raríssimo, afirma especialista

Com o avanço das campanhas de vacinação contra COVID-19 no Brasil, algumas dúvidas começam a surgir, e alguns medos também. Afinal, a imunização contra o Sars-Cov-2 é mesmo capaz de causar quadros de trombose – formação de coágulo sanguíneo em uma ou mais veias do corpo?



Sim, porém, essa complicação em decorrência da vacina contra o novo coronavírus é raríssima, conforme o hematologista e patologista clínico Daniel Dias Ribeiro, do Laboratório São Paulo.









“Por sua vez, em outra metodologia usada para a produção de vacinas, apenas uma proteína chamada Spike, ou proteína S do coronavírus (antígeno), que será transportada para o organismo humano por vetores (vírus que servirão de transporte). Quatro das vacinas mais utilizadas no mundo utilizam como vetor o adenovírus. É nesse cenário que algumas pessoas, após receber as vacinas que utilizam adenovírus como vetor, podem desenvolver anticorpos do tipo anti-fator 4 plaquetário.”





Esses anticorpos, então, conforme Daniel Dias Ribeiro, fazem com que as plaquetas se agreguem, o que leva a uma diminuição no número de plaquetas e à trombose. Nesses casos, os sintomas mais comuns são o aparecimento de hematomas e petéquias – pequenas manchas marrom-arroxeadas causadas pelo sangramento sob a pele – devido à baixa de plaquetas.



Diferentemente do usual, as tromboses relacionadas à vacina ocorrem com frequência em locais pouco comuns, como vasos abdominais e seios venosos cerebrais.





Daniel Dias Ribeiro, hematologista e patologista clínico do Laboratório São Paulo (foto: Maio Comunicação/Divulgação) raríssimos. "Estudos já comprovaram que a incidência deste efeito adverso grave é de aproximadamente 8 para cada milhão de vacinados, o que torna a incidência de trombose decorrente da vacina uma reação raríssima, tendo em vista o número de casos de trombose decorrentes de outras causas. Como exemplo, na prática clínica, temos um caso de trombose para cada mil pessoas acompanhadas durante um ano, o que estabelece uma proporção de mil casos para cada milhão de pessoas."





“Situações comuns do dia a dia que aumentam o risco de trombose, como voos com mais de oito horas, têm uma incidência de 217 para cada milhão de pessoas. E observando os dados divulgados pelas empresas que estão desenvolvendo as vacinas temos: a de Oxford registrou média de 8 casos para cada milhão de pessoas vacinadas. No caso da Pfizer, foram 1,3 casos por milhão e nos testes da Johnson e Johnson foram registrados 2,1 casos para cada milhão de pessoas vacinadas.”





Segundo o médico, são números muito baixos, o que caracteriza a trombose em decorrência da vacina como muito rara. Ele, inclusive, lembra que, por ter milhares de pessoas sendo vacinadas neste momento, pode ser comum uma associação sem reação de causalidade. Isto é: terá pacientes com trombose na qual a causa não será a vacina.





TRATAMENTO





Nos casos em que ocorrer a trombose, Daniel Dias Ribeiro destaca que o mais importante é que o quadro seja diagnosticado com rapidez. Justamente por isso, é necessário que os pacientes fiquem atentos aos primeiros 20 dias após a vacinação.





“As tromboses de seio venoso cerebral se manifestam com dores de cabeça importantes associadas a outros sintomas neurológicos, já as tromboses abdominais se manifestam como dor abdominal. Os locais mais comuns de trombose são membros inferiores e pulmões e tem como manifestação o inchaço dos membros inferiores e a falta do ar e dor para respirar, respectivamente. O uso de imunoglobulina e anticoagulação são as bases do tratamento”, informa o hematologista.





OPTE PELA VACINA





Os riscos do tromboembolismo venoso das pessoas que internam com COVID-19 é muito maior que o risco de trombose associado à vacina. É o que garante Daniel Dias Ribeiro. “Cerca de 20% a 30% dos pacientes que internam no CTI com COVID-19 vão apresentar algum tipo de evento tromboembólico”, afirma.





Nesse cenário, o especialista pontua que a vacinação é uma medida de extrema importância para reduzir casos de trombose decorrentes do internamento por COVID-19. Em resumo, a vacina é muito mais segura do que estar exposto à doença, conforme o médico.



Ele, inclusive, recomenda: “Não deixe de se vacinar quando a vacina estiver disponível para você, e não escolha a vacina. Neste momento que estamos vivendo, o imunizante que estiver disponível é o que você deve tomar”, aponta.





A jornalista e assessora de marketing e comunicação Clara Fernandes Santos da Silva, de 24 anos, teve receio antes se vacinar em razão de seu histórico familiar. Ela conta que diversas pessoas de sua família tiveram problemas decorrentes de varizes e má circulação, especialmente envolvendo o uso de contraceptivos. “Em 2019, meu pai passou por uma cirurgia de varizes, o que me fez ficar ainda mais atenta a possíveis sintomas.”





O momento em que Clara Fernandes Santos da Silva, de 24 anos, se vacinou contra COVID-19 (foto: Arquivo pessoal) “Em 2020, enquanto estava trabalhando em home office, comecei a sentir muitas dores fortes nas pernas, devido entre outros fatores à falta de movimentação e o excesso de horas sentada. Esse fato me fez ficar atenta para a possibilidade de problemas de má circulação. Desde então, faço exames periódicos e pratico exercícios para prevenir o surgimento de varizes e outras questões. Quando fui me vacinar, procurei saber mais sobre e não tive medo, pois estava munida de informações.”





Ela deixa um recado sobre um aprendizado que teve atuando com comunicação na área da saúde. “Todo ‘risco’ deve ser avaliado dentro de um quadro clínico. Para evitar pânico, é importante que todos se conheçam, saibam como anda a sua saúde e quais suas predisposições. Independentemente da pandemia, cuido da minha saúde. Além disso, fico sempre atenta aos sinais do corpo. Com essa postura e o acesso à informação confiável, me sinto segura para tomar as melhores decisões, respeitando as recomendações. Estou muito feliz de ter recebido a vacina, e recomendo a todos”, diz.





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram