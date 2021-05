Comorbidade: conceito errado põe no fim da fila quem mais precisa da vacina

(foto: Narinder Nanu/AFP)

Uma definiçãosobre o que realmente significapode estar fazendo com que muitas pessoas sejam imunizadas contra osem que haja realmente um quadro de saúde que justifique a. O alerta é do epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) Paulo Lotufo.Comorbidades, segundo ele, são relacionadas a doenças, situações que persistem ao longo da vida, diferentemente das doenças agudas, que duram apenas um intervalo de tempo.Comorbidade é quando duas ou mais doenças estão relacionadas. A classificaçãoocorre quando as manifestações da doença associada forem similares às da doença primária; e comorbidadeocorre quando existem doenças que predispõem o paciente a desenvolver outras doenças."Por exemplo, um fumante pesado que tem bronquite crônica e adquiriu problemas cardíacos. Ou como acontece com diabetes e depressão: pessoas deprimidas têm mais chance de ter diabetes, e diabéticos muitas vezes apresentam a depressão. São doenças que podem ter as causas diretamente relacionadas ou não", explica Paulo Lotufo.O que vem sendo feito no enfrentamento dano Brasil, nas palavras do especialista, é "um erro crasso que terá consequências". "O correto é vacinar os setores com exposição constante e elevada e, não quem é hipertenso", postou o médico no Twitter.Conforme Lotufo, se faz necessário que o critério de comorbidade, que ele considera, seja redifinido para "doenças prévias graves".São questões que vão além de uma simples confusão em relação a terminologias. Isso tem feito com que pessoas que não são dos grupos de risco passem na frente de outras, que precisam mais, na fila da vacinas."Uma coisa é apresentar um documento que comprova um tratamento de câncer, outra é utilizar uma receita de um hipertensivo, o que vem sendo aceito. Vêm sendo aceitas, inclusive, receitas médicas datadas de até dois anos atrás", constata."Será a insolvência do programacom uma demanda inflacionada por atestados e receituários verdadeiros, ou não, de hipertensão e doença cardíaca. Hipertensão nem é doença, é um fator de risco para outras", critica Paulo Lotufo.Em sua opinião, um indivíduo que trabalha em um supermercado ou em uma padaria, mais exposto, e com um serviço considerado essencial, por exemplo, deveria estar entre as prioridades. "São fundamentais para a sociedade", acrescenta.No caso de uma doença infecciosa aguda como a, o epidemiologista diz que o termo não se aplica."Não se fala em comorbidade para uma doença aguda, é uma doença que acaba. A proridade deve ser para indivíduos em situações de saúde que podem se agravar caso aconteça o contágio pela coronavírus, como pacientes em tratamento oncológico ou transplantados, por exemplo. O raciocínio que está guiando a vacinação agora, quanto a isso, é um absurdo", pontua o professor.A vacina, quando se pensa em comorbidade, deve ser orientada para quem pode ter uma sobrevida melhor com ela, priorizando casos em que a COVID altera menos a história natural da doença. "Não é porque a pessoa é cardíaca que tem mais chance de ter a COVID-19. Se tiver tido um infarto, com a COVID a chance de sobrevida é menor. Está invertido", conclui Paulo Lotufo.