No dia 20 de setembro, o Instituto Brasileiro de Transplante Capilar abre suas portas em Uberlândia para ajudar uberlandenses que buscam soluções para a calvície e desejam recuperar a autoestima. Trata-se de uma proposta diferente para o cuidado capilar. O Day Hospital focado em transplante capilar é fundado pelo dermatologista Gustavo Martins, que já palestrou em diversos congressos internacionais, e pela médica Letícia Sasso. Ele promete oferecer não apenas cirurgias de transplante, mas também tratamentos não cirúrgicos e pesquisa científica.





Segundo Gustavo, a inauguração do Instituto Brasileiro de Transplante Capilar é mais do que a abertura de um novo espaço - é a materialização de uma visão que busca transformar vidas por meio da autoestima. "Nosso objetivo é oferecer aos pacientes não apenas tratamentos capilares de alta qualidade, mas também um ambiente acolhedor e confiável, onde eles possam se sentir à vontade para compartilhar suas preocupações e expectativas", afirma.Um dos diferenciais do Instituto Brasileiro de Transplante Capilar é sua abordagem pioneira na técnica Extração de Unidades Foliculares (FUE) de transplante capilar. "A técnica é uma das mais avançadas e eficazes para o transplante capilar, garantindo resultados naturais e minimamente invasivos. Estamos orgulhosos de trazer essa tecnologia de ponta para Uberlândia", afirma Martins, pioneiro em realizar FUE em Uberlândia e região desde 2015.O instituto oferecerá uma ampla gama de serviços, desde cirurgias de transplante capilar até tratamentos não cirúrgicos, como a terapia a laser de baixa intensidade e a microinfusão de medicamentos na pele (MMP). "Queremos oferecer aos nossos pacientes uma experiência completa de cuidado capilar. Nosso Day Hospital foi projetado para proporcionar conforto e privacidade durante todo o processo", explica o especialista.Além dos procedimentos clínicos, o instituto também terá um enfoque significativo na pesquisa científica relacionada à saúde capilar. "Estamos comprometidos em avançar o conhecimento nessa área e trazer as últimas descobertas para nossos pacientes. A pesquisa nos permite oferecer tratamentos mais eficazes e personalizados", destaca Gustavo.