Aos 2 anos, Derick Lohan da Silva, que nasceu com pé torto congênito, iniciou tratamento no Hospital da Baleia, para poder andar normalmente, conta sua Lorena Steffani









10:40 - 28/02/2023 Hospital da Baleia faz cirurgia rara no SUS para remover bexiga em paciente Conheça a história do menino Derick O filantrópico Hospital da Baleia, referência em ortopedia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais, lançou a campanha de arrecadação “Ortopedia! Movimento que Transforma Vidas!”. A missão é proporcionar um atendimento ainda melhor para os pacientes do hospital. O objetivo é arrecadar, até 20 de setembro, R$ 22 mil para a compra de uma balança antropométrica digital 200kg, quatro mesas para refeição com rodízios, um aspirador de rede vacuômetro, um carro curativo com balde e bacia e seis escadas de dois degraus.Esses são equipamentos essenciais para garantir qualidade de vida, segurança e conforto durante todo o processo de cuidado com os pacientes em tratamento de pé torto congênito. Em 2020, o Baleia fez mais de 20 mil atendimentos, sendo desses, quase 7 mil cirurgias, na ala da ortopedia.

Aos 2 anos, Derick Lohan da Silva, que nasceu com pé torto congênito, iniciou tratamento no Hospital da Baleia, para poder andar normalmente. A instituição é referência nos cuidados de pé torto congênito pelo SUS, em Minas Gerais. Atualmente, são cerca de 60 atendimentos por mês, entre novos pacientes e retornos necessários, atendendo a uma demanda que é repassada pela Secretaria Municipal de Saúde. Este é um dos serviços de ortopedia referenciados pelo hospital, que também se destaca em alongamento e reconstrução óssea, cirurgias ortopédicas em crianças com paralisia cerebral e diversas outras subespecialidades ortopédicas de média e alta complexidade.





No Brasil, a cada 1000 nascidos vivos, um apresenta uma deformidade chamada pé torto congênito. Em Minas Gerais, no ano de 2022, foram 445 casos deste tipo. A deformidade faz um ou ambos os pés ficarem virados para dentro, dificultando a mobilidade da criança, principalmente na fase do aprendizado de andar.

A primeira etapa do tratamento consiste na aplicação semanal, durante seis semanas, de gesso na perna com deformidade. Posteriormente, será realizada uma cirurgia para alongamento do tendão aquileu (tendão de aquiles) e, por fim, uso de órteses que manterão o pé na posição adequada. O uso dessas órteses deve ser feito por quatro anos, para evitar recidiva do caso.





A cirurgiã ortopédica responsável pelo serviço no Hospital da Baleia, Dra. Mônica França explica que na instituição se utiliza o método de Ponseti, que reduz o tempo de tratamento e tem resultado mais eficiente, além de gerar menor custo.





“O tratamento não é doloroso para o paciente, a colocação do gesso é gentil e delicada. Ao fim do processo, desenvolvemos os tecidos com o novo posicionamento, orientando a pisada da forma adequada, promovendo maior qualidade de vida à criança, melhor inserção social e mobilidade”, explica Mônica, reforçando que o sucesso do tratamento depende da dedicação também de paciente e familiares.



A instituição enfatiza que a sua contribuição com a campanha de arrecadação da Rede de Amigos do Hospital da Baleia vai beneficiar o Derick e outros pacientes da ortopedia





Lorena Steffani, mãe do Derick, conta que o tratamento foi repassado com clareza pela médica, o que dá mais segurança e a faz acreditar no resultado: “Sei que poderei ver meu filho andar melhor. Hoje, ele até tenta, mas ainda não consegue pela condição do pezinho. Isso vai ajudar muito a todos nós”, comenta.

Números da ortopedia do Hospital da Baleia em 2022

20.362 atendimentos

6.499 cirurgias

52 cirurgias de pé torto congênito

62 cirurgias de alongamento ósseo





A instituição enfatiza que a sua contribuição com a campanha de arrecadação da Rede de Amigos do Hospital da Baleia vai beneficiar o Derick e outros pacientes da ortopedia.