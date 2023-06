Hospital da Baleia precisa de mais de 500 bolsas de sangue. Como ajudar?

683

Transfusões diárias

Entretanto, nem sempre essas bolsas são suficientes para a demanda do hospital. Há pacientes que necessitam de sangue sem necessariamente estar numa mesa de cirurgia.

Diariamente também são feitas transfusões em pacientes no Baleia. Na maior parte das vezes são pacientes oncológicos, que precisam de reposição de hemoglobina, plaquetas e outros componentes sanguíneos. Para esse tipo de transfusão, são solicitadas ao banco de sangue em torno de 250 bolsas por mês.





Em ambos os casos o sangue é essencial. A falta de sangue pode acarretar desde o cancelamento de cirurgias ao não atendimento de pacientes com necessidades vitais da transfusão. Neste período do ano, com mais casos de gripes e resfriados, o número de doadores cai, impactando no estoque.



Os médicos não arriscam entrar num centro cirúrgico se não houver a reserva necessária, geralmente duas bolsas (600ml) por cirurgia.



Mas a principal necessidade é mesmo aqueles que necessitam transfundir. Há casos de pacientes com prescrição de transfusão quatro vezes ao dia, até que surja efeito e recuperação”, explica a técnica responsável pela Agência Transfusional, Débora Viana.