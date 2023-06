Junho Vermelho: hemocentro de BH está com níveis críticos de sangue

683

(foto: Freepik)

Neste mês é celebrada a campanha Junho Vermelho , que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue . Em Belo Horizonte, o hemocentro enfrenta um nível crítico nos estoques de sangue, o que compromete o atendimento adequado aos pacientes que necessitam de transfusões sanguíneas. O hematologista Gustavo Magalhães, da equipe médica da Cetus Oncologia, ressalta a relevância da doação de sangue para a manutenção da vida de quem precisa."Uma única doação é bem simples. Leva apenas cerca de 30 minutos, retira em média 450ml de sangue, dependendo do peso de cada doador e, o melhor, pode salvar até quatro vidas", aponta.Gustavo explica que, a partir da triagem e coleta do sangue, são retirados hemocomponentes essenciais para os pacientes, como o concentrado de hemácias e plaquetas, o crioprecipitado e o plasma. Esses hemocomponentes são utilizados em diversas situações, desde transfusões de emergência até tratamentos pré-operatórios e condições médicas como a talassemia e doenças hematológicas. "Além disso, o sangue doado ajuda pacientes lutando contra doenças hematológicas, ou seja, condições médicas que comprometem a produção e funcionamento adequado de hemácias, plaquetas e leucócitos", explica.O médico alerta para a importância dos estoques de sangue estarem com índices adequados para todos os tipos sanguíneos, não apenas para aqueles com menores níveis. "Normalmente, os tipos sanguíneos O positivo e O negativo são os mais demandados, mas qualquer um é importante", afirma.Para ser apto à doação de sangue, o candidato deve ter entre 16 e 69 anos. Os maiores de 60 anos somente poderão doar caso já tenham feito o procedimento antes dessa idade. Para os candidatos de 16 e 17 anos, é necessário estar atentos aos documentos exigidos no momento da doação."O candidato deve se apresentar em condições plenas de saúde, sem quaisquer sintomas ou sinais de doenças, não pode estar em jejum, mas também não pode realizar refeições gordurosas ou copiosas. A ingestão de líquidos deve ser adequada e, além disso, é necessária a apresentação de um documento oficial com foto, como a carteira de identidade, por exemplo", esclarece Gustavo.Os interessados em doar sangue podem realizar o agendamento pelo site www.hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MG App Cidadão.